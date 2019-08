Skolen til 17-åringen i sorg: – En tragisk hendelse

– Alle elever på andre og tredjetrinn blir invitert til skolen de to neste dagene. Her vil ha en minneprotokoll og et samlingssted hvor man kan dele sorgen, sier Jerve.

Rektoren har i tillegg bedt kommunen om økt bemanning i den tunge tiden.

– Vi trenger å være flere i en slik tid. Vi har rådgivere, helsesykepleier og miljøarbeider. I tillegg vil vi få bistand fra Bærum kommune og veiledningssenteret i fylkeskommunen. I en slik situasjon er det godt å ha flere som jobber tett med elevene, forteller rektoren.

Kommunen: Vil invitere menighetene

Mandag morgen samlet ledelsen i Bærum kommune i krisemøte etter moskéskytingen og drapet på en 17 år gammel jente lørdag.

– Vi hadde dette møtet fordi det er viktig å samle kriseledelsen i kommunen. Vi er opptatt av å trygge moskeene våre, og vil invitere til et møte med menighetene for å høre hvilke behov de har. Vi skal trygge miljøene i Bærum, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) til TV 2.

I tillegg til møte med menighetene vil kommunen åpne opp ungdomsklubben, samt sende ut informasjon hendelsen til alle skolene.

– Ungdomsklubben åpner nå hver dag fremover. Slik at ungdommer og foreldre kan komme dit. Vi vil også gå ut med infromasjon til alle skoler, slik at alle kan få gode svar om de lurer på noe, forteller ordføreren.