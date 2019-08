Regnskapstallene fra Tesla har stort sett hatt én til til felles så langt: De har vært røde.

Det krever store investeringer å slå seg opp som bilprodusent. I tillegg er ikke Tesla-sjef Elon Musk av den forsiktige og defensive typen. Her handler det om å satse høyt – koste hva det koste vil.

Norge har vært et viktig marked for Tesla i mange år. Og i fjor kom det også et svært verdifullt økonomisk bidrag fra Norge, inn i Tesla-kassen.

Bransje-nettstedet Bilnytt.no skriver nå at Tesla tross fallende omsetning i 2018, doblet driftsresultatet. Det økte fra 52,5 millioner i 2017, til 98,6 millioner kroner i fjor.

Ikke moms eller avgift

Her er det også viktig å merke seg at Tesla ikke hadde noen effekt fra storselgeren Model 3 i fjor. I 2018 var det Model S og Model X som gjaldt.

Tesla endte på 8.614 biler i Norge i 2018, viser tall fra OFV. Av disse var 4.981 Model X og 3.633 Model S.

– Det er lønnsomt å selge et produkt som ikke har moms eller avgifter, sier Bilnytt-sjef Atle Falch Tuverud i en kommentar til Tesla-tallene som nå er klare.

Tesla har oppbemannet kraftig på servicemarkedet, det er helt nødvendig for å klare å følge opp stadig flere biler på norske veier.

Ikke bare bilimport

Han legger til:

– I 2013, da Tesla var et nytt bilmerke, var det «billige biler» der kunden fikk avgiftsbesparelsen. De siste årene har Tesla skrudd opp prisene og tar besparelsen selv. Model S og Model X er dyre biler, sett i sammenheng med at det ikke er moms og avgifter her. Dermed er også marginene gode, sier Falch Tuverud.

Atle Falch Tuverud er sjef for bransje-nettstedet Bilnytt.ny.

Han peker også på at det her ikke bare er snakk om import av biler til Norge:

– Tesla Motors Norway er like mye et forhandlerregnskap som et importørregnskap, da bilprodusenten eier hele verdikjeden selv i Norge. Tallene viser all aktivitet i Norge, fra salg, service til 51 superlader-lokasjoner, sier Tuverud.

– Fornøyde med fjoråret

Det hører også med til saken at antall ansatte hos Tesla i Norge i fjor økte med over 30 prosent, til 720.

– Det er særlig på servicemarkedet Tesla har vært nødt til å oppbemanne. 2018 var egentlig et mellomår for Tesla i vekstsammenheng. 2019-tallene kommer til å vise en helt annen omsetning, etter lanseringen av Model 3, sier Falch Tuverud i Bilnytt.no.

Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland har ikke anledning til å kommentere årsregnskapet i detalj, men sier dette til Broom:

– Vi er fornøyde med fjoråret, og den store interessen vi opplevde for Model S og Model X. Resultatene gjenspeiler den høye etterspørselen etter elektriske familiebiler.

Lanseringen av Model 3 i år har gjort at Tesla-salget virkelig har tatt av i Norge. Tallene for 2018 gjelder bare salg av Model S og Model X.

