Regn, regn og atter regn – slik blir været de neste dagene

– På onsdag forskyver frontene seg nordover, og nesten hele Østlandet får oppholdsvær. Det vil bli lettere på Vestlandet også. Ytre strøk har litt regn i vente, men i indre fjordstrøk blir det muligens litt bedre, forklarer Slettebø.

Lavere temperaturer

Meteorologen forteller at temperaturene vil ligge under normalen i hele Sør-Norge de neste dagene.

– I denne landsdelen er det synkende temperaturer, og det er kjølig for årstiden. Det blir noe mildere på Østlandet med nærmere 20 grader, men på Vestlandet bil det ligge under 15 grader de neste dagene.

Slettebø forteller at temperaturene vanligvis ligger på i overkant av 20 grader i denne landsdelen i midten av august. Han forklarer at de synkende temperaturene skyldes et lavtrykk over Island, med luft fra Grønlandshavet.

– Er sommeren over?

– Det er ikke helt åpenbart at sommeren er over, for ofte er september en forlengelse av sommeren. Derimot er det ingenting som tyder på at det blir en ny hetebølge, eller bare fint sommervær, i tiden som kommer. Det er ingen sterke tegn til at været letter.