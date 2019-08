Kia Soul har solgt svært bra som elbil i Norge. Etterspørselen har i flere år vært så høy at importøren til tider har "støvsuget" det europeiske markedet for å skaffe nok biler.

Tidligere i år debuterte en helt ny e-Soul. Da vi prøvekjørte første gang, spådde vi en ny bestselger for Kia i Norge. Slik blir det imidlertid ikke. Mer om det snart – først litt om bilen:

Første elektriske Soul var en typisk "by-elbil". Kompakte mål og begrenset rekkevidde. Men nå har det virkelig skjedd ting.

Nye Soul har vokst endel og er nå 4,2 meter lang. Dermed plasserer den seg et sted mellom Polo/Fiesta og Golf/Focus i størrelse.

Svært få konkurrenter kan matche

Det viktigste er at rekkevidden har økt formidabelt. Med 64 kWt batteripakke klarer den nå inntil 452 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Bilen kan lades fra 20 til 80 prosent på 42 minutter, med en 100 kW DC hurtiglader.

Motoren yter 204 hk, og har et dreiemoment på 395 Nm. Det er en kraftig økning fra utgående modell – og e-Soul gjør unna 0-100 km/t på 7,6 sekunder. Det gjør den kvikk, ikke minst i bytrafikk.

Så kommer et trumfkort til: Nemlig prisen. I Exclusive-utgave med veldig mye fint utstyr innabords, kommer e-Soul på 365.900 kroner.

Dermed snakker vi kombinasjon pris, rekkevidde og utstyr som svært få konkurrenter kan matche.

Vi nordmenn var de første som fikk kjøpe Kia e-Soul

Firkantet design med mange detaljer. Vi ville kanskje valgt en litt mer leken farge enn sort...

Imponerende plass

På noen modellbytter kan det være vanskelig å være sikker på om bilen virkelig har blitt helt ny. Slik er det absolutt ikke med nye Soul. Her merkes det veldig tydelig at bilen har blitt større og mer påkostet. Kjøreegenskaper, komfort og støydemping har alt blitt klart forbedret. Bilen oppleves rett og slett som litt mer "voksen", uten at det på noen måte er negativt.

Plassen har også blitt bedre. Hovedlinjene i det særpregede designet er med videre fra forrige generasjon. Det er ikke riktig så lekent som før, men det firkantede designet gir svært god innvendig plass.

Foran er det som å sitte i en bil en klasse foran. To voksne har det også svært bra i baksetet. Plassen er rikelig i alle retninger, og den høye taklinjen gjør at har imponerende god takhøyde.

Tesla eller Kia - hva bør jeg kjøpe

Kia har ikke kastet seg på minimalist-linjen i interiørdesign, her er det mange knapper og brytere. Og mye utstyr!

Baksiden av medaljen

Bagasjerom på 315 liter er det som stopper e-Soul fra å være en fullverdig familiebil, i alle fall for andre enn minimalistisk-pakkende familier. Det duger for handleposer og andre hverdagslige plassbehov. Men drar du på ferie og bruker baksetet til passasjerer, blir det snaut. Takboks kan være en god nødløsning i så tilfelle. Her kan du laste 100 kilo på taket (inkludert boksen). Hengerfeste får du ikke på e-Soul.

Som du skjønner: For elbil-sultne nordmenn er dette virkelig en godbit. Men så var det baksiden av medaljen. En tid etter lanseringen ble det nemlig klart at Kia ikke vil få i nærheten av så mange biler de kunne ønske til Norge.

Opprinnelig ble det sagt at det ville komme mellom 1.500 og 2.000 e-Soul til Norge i år. Slik blir det ikke.

De har fått en av Norges første Kia e-Niro

Bagasjerommet er det som stopper e-Soul fra å være fullverdig familiebil.

Ikke noen hyggelig situasjon

– Vi startet utlevering av e-Soul til kunder i juni og totalt på året blir det rundt 300-400 e-Soul, inkludert demobiler til våre forhandlere, forteller Mette Simonsen Sauge som er informasjonsansvarlig hos Kia Bil Norge AS.

Mette Simonsen Sauge er informasjonsansvarlig for Kia i Norge.

– Kommer dere til å hente biler fra utlandet slik som med forrige Soul, eller er det uaktuelt nå?

– Det er stor etterspørsel etter e-Soul også i andre europeiske land nå, og det er lite tilgang på biler. Dette både fordi modellen er bra med lang rekkevidde – og i tillegg innfører flere land incentiver for kjøp av elbil, dette slår ut på etterspørselen, sier Simonsen Sauge.

For importøren er dette naturligvis ikke noen hyggelig situasjon – de kunne solgt mye mer av e-Soul.

Tør ikke love før i 2021

– Ja, responsen har vært veldig bra siden bilen først ble vist i mars. e-Soul har blitt større, fått betydelig lengre rekkevidde og mye nytt utstyr, blant annet app med mange fine funksjoner.

– Hvis man bestiller nå - når er det realistisk å få bil?

– Bestiller man e-Soul nå, er det vanskelig å si når den kan leveres, vi vet ikke vet sikkert hva vi får av biler i 2020. Vi har nå ca 1.700 på reservasjonslisten, og for nye bestillinger tør vi ikke love bil før i 2021, sier Simonsen Sauge.

En særpreget hekk, som vi ikke får se veldig mange av i Norge.

Sliter også med en annen...

Det hører med til historien at Kia også sliter med leveringene av sin andre elbil, e-Niro. Også her får de langt færre biler til landet enn de skulle ønske.

– Vi forventer ikke store leveringer ut året, og 2020 kan også bli utfordrende med tanke på leveranser. Vi vet ikke konkret hva vi får neste år, men vi har informert kunder på reservasjonslisten om at leveringer kan bli som i år, rundt 750 biler totalt. Vi jobber selvfølgelig for å få flest mulig biler, avslutter Mette Simonsen Sauge i Kia.

Les også: Elbiler bulker mer enn andre biler

Se video av nye e-Soul under: