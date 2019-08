Unge, hvite menn som dyrker vold, rasisme og konspirasjonsteorier

Mange av brukerne bruker til dels mye tid på disse forumene, og livet online blir et substitutt for et vanlig sosialt liv.

– Det har blitt vanligere å ha en anonym identitet på nett, og identiteten kan fylle behovet for tilhørighet og bekreftelser, sier Berntzen.

Sammensmelting av subkulturer

Høyreekstrem propaganda vokser sammen med mange ulike subkulturer. Det kan være incels eller spillkultur. Tankegodset kan kamufleres gjennom meme-er, vitser, analogier fra japansk tegneseriekultur eller skytespill.

På forumene egger brukerne hverandre opp. De ønsker å skape en reaksjon, og hyller de som tar skrittet ut og utfører angrep i den fysiske verden. Det et miljø der man heier på hverandre og utfordrer hverandre. Det brukes humor, grenseløse meme-er, drøye påstander, og intense utleveringer.



Konspirasjonsteorier gror og den ultimate motivasjon for noen er å skape rasekrig. Innholdet er sterkt rasistisk, antisemittisk, innvandrings- og islamfientlig. Konspirasjonsteorien som formidles er om det de kaller «den store utskiftningen»: At styresmakter legger til rette for at hvite er i ferd med å bli mindretall.

Anonymiteten gir mange en selvtillit de ikke har i den fysiske verden, og det utvikles en online hemningsløshet. Det kan ofte være vanskelig å skjønne hva som er forsøk på humor og hva som er en seriøs potensiell trussel.

– Kjede av høyreekstreme angrep

Philip Manshaus (21) var aktiv på 4chan og endchan, og det var her han varslet om planene sine. Han hyllet massedrapsmenn som Brenton Tarrant og Patrick Crusius før han selv angrep Al Noor-moskéen i Bærum. Tarrant drepte 51 mennesker i to moskéer på New Zealand i mars i år, mens Crusius drepte 22 mennesker i et angrep på latinamerikanere i El Paso, Texas i begynnelsen av juli. Også disse var aktive «chanere».

Manshaus skrev på nett like før han gikk til angrep at han var «utvalgt av St Tarrant», og at de som leste statusen hans, var valgt av ham.

– Vi snakker ikke lenger om enkelthendelser, men en løs koordinert kjede av høyreekstreme angrep over hele kloden. Medlemmene av disse nettverkene inspirerer og utfordrer hverandre til å drepe flest mulig, sier professor i sikkerhetsstudier ved Kings College i London til The Guardian.

Hevder angrep var iscenesatt

Det at Manshaus ble overmannet i moskeen uten å drepe noen blir nå latterliggjort av hans meningsfeller på de samme forumene. Noen skriver imidlertid at hele angrepet var iscenesatt av politiet som ønsker å gi et bilde av at de avverket et angrep. Dette er et typisk eksempel på de konspirasjonsteorier som finnes på disse plattformene.

Berntzen sier de tradisjonelle høyreekstreme organisasjonene bidrar til å holde ideen om rasekrig levende, men han mener det er lite kontakt mellom høyeekstreme grupper i den fysiske verden, og de høyreekstreme på nettforum.

– Det er flere paralleller mellom skoleskytingene og de høyreekstreme terrorangrepen. Skoleskytterne varslet også gjerne sine angrep på Youtube forut for angrepet, og ønsket profilering og hylling av sine følgere på internett.

– Medlemmene i høyreekstreme organisasjoner eldes, og de sliter med rekrutteringen. Rekrutteringen er imidlertid lettere på nett hvor de unge oppholder seg.

Medlemmer av den nynazistiske gruppen ShieldWall Network bruker ok-tegnet som av mange knyttes til høyreekstremes sjargong på internett. Brenton Tarrant brukte også tegnet i rettssalen etter New Zealand-terroren. Foto: Reuters.

Stengt ned

8chan ble skapt 2013 som et sted for brukere som har blitt utestengt fra andre forum, og for å fremme «ytringsfrihet». Med dette utgangspunktet ble nettstedet enda drøyere enn 4chan. Nettstedet skal ha hatt rundt en million daglige brukere. Endchan og neinchan er også lignende nettsteder.

Grunnleggeren selv har imidlertid selv uttalt at han har skapt et monster og at nettstedet bør legges ned. Selskapet, Cloudflare, som eier serveren til nettstedet kastet dem ut etter angrepet i El Paso, og 8chan har siden forsøkt å komme seg på fote på andre servere, uten å lykkes helt med det.

Eier av 8chan, Jim Watkins, er stevnet for å vitne foran den amerikanske kongressen. Han sier nå at nettstedet skal være nede inntil han har vært der.