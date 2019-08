Latterliggjøres på nettforum

Et av forumene har kommet i søkelyset etter flere masseskytinger i år. 19 minutter før angrepet mot et kjøpesenter i El Paso i Texas skal den mistenkte gjerningsmannen Patrick Crucius ha lastet opp et høyreekstremt manifest på forumet.

Etter dette stengte serverleverandøren tilgangen til nettforumet.

– Det er et kloakkbasseng fylt av hat. De har vist gang på gang at de er lovløse og at det har ført til flere tragiske hendelser, skrev Matthew Prince i Cloudflare i en bloggpost.

Angrepet i El Paso var den tredje masseskytingen i år som ble annonsert på forumet.

– Ble plutselig religiøs

Tore Bjørgo, professor ved Senter for ekstremismeforskning, høyreekstremisme, hatkriminalitet og vold, sier spørsmålet om hvordan den siktede 21-åringen ble radikalisert, er sentralt.

– Standardforklaringen på voldelig radikalisering handler ofte om utenforskap og sosial marginalisering. Det ser ikke ut til å være tilfelle med denne personen. Han virker som en relativt velintegrert person med venner og sosiale resurser, men det har skjedd noe mens han gikk på folkehøgskole det siste året, sier Bjørgo til Nyhetskanalen.

– Medelever forteller at han ble plutselig religiøs og begynte å lese Bibelen. Det er ikke vanlig at man blir rasist av å lese Bibelen, men det må være en eller annen idé han har plukket opp fra nettet, antakelig.

Bjørgo forteller at det i amerikansk rasisme finnes en variant som kalles Christian Identitity. Dette er en vrangtolkning av kristendommen i en antisemittisk, rasistisk retning og har ganske stor utbredelse i høyreekstreme miljøer.

Bjørgo understreker at han ikke vet at slikt tankegods inspirerte Philip Manshaus, og at politiets etterforskning må gi svar på dette.

Inspirert av New Zealand-terror

– Du har fulgt med på høyreekstreme miljøer i Norge i flere tiår. Hvor vil du plassere den siktede?

– Først og fremst virker det som om han ikke er del av et fysisk miljø. Det virker som om det meste har skjedd gjennom kontakter på nettet, i sosiale medier og i foraer hvor disse ekstreme ideene florerer.

– Hva slags foraer er dette?

– Vi vet ennå ikke hvor han har vært, annet enn at han har lagt ut en melding på disse kanalene som er grenseløst rasistiske og voldsinspirerte. Det er tydelig at han her prøvde å få anerkjennelse for å være en av disiplene til New Zealand-terroristen, en som direkte lot seg inspirere av ham og prøvde å leve opp til det han hadde gjort. Det mislyktes han totalt med, sier Bjørgo.

Ulike fiendebilder

Cathrine Moe Thorleifsson forteller at en post som ble lagt ut i Manshaus' navn før angrepet inneholder en meme hvor han hyller Christchurch-terroristen. Memen har også referanser til gjerningsmennene bak angrepene i El Paso og San Diego.

Det er også referanser til incel-kulturen, altså menn som opplever å bli avvist av kvinner og lever i ufrivillig sølibat. Diskusjoner i slike grupper handler ofte om kvinnehat, bitterhet, selvmedlidenhet og om at menn har rett til å ha sex.

De tre terroristene det refereres til har ulike fiendebilder. I San Diego ble en synagoge angrepet, mens en moské var målet i Christchurch. Gjerningsmannen som drepte 22 i El Paso uttrykte frykt for en «latinamerikansk invasjon av Texas».

– Den mistenkte personen i Norge prøvde å bli en såkalt 4. disippel, sier Thorleifsson.