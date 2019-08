Slik håndterer du separasjonsangst

Skole- eller barnehagestart er en stor dag for mange familier i disse dager, og både store og små er spente. For noen er det også i overkant spennende.

– Nifst å skifte flokk

Det finnes ingen god oversikt på hvor mange som får den typiske separasjonsangsten ved barnehage- eller skolestart. Men det er såpass vanlig at det er noe de fleste kjenner seg igjen i, i varierende grad.

– Vi må anerkjenne at vi er sosiale vesener, og det kan være nifst å løsrive seg fra en flokk og gå til en annen, sier seksjonsoverlege ved barneposten på Haukeland Universitetssykehus, Paul Joachim Thorsen.

Barn reagerer ulikt på en slik forandring. Noen er robuste og klarer det greit, mens andre barn er mer sårbare og trenger mer tid.

Ulike grader av seperasjonsangst hos barna er noe de fleste foreldre har opplevd. For å minimere denne angsten må man forstå at barnas følelser er nært knyttet til omsorgspersonenes følelser.

Foreldrenes stress spiller inn

– Hvordan foreldrene har det betyr veldig mye for hvordan barna har det ved oppstart på barnehage og skole. Hvor stressa foreldrene er kan ha mye å si for hvordan oppstarten vil gå, sier Thorsen til TV 2.

– Foreldre bør ta temperaturen på sitt eget liv, og stresse ned før skole- eller barnehagestart. Jeg ville ikke anbefalt å starte en oppussing midt oppi dette, sier han.

Av og til er det ikke til å unngå at flere ting skjer samtidig. Da er det viktig å vise barne at de voksne har kontroll på situasjonen, og også sette seg ned å møte barna på det følelsesmessige stedet de er i øyeblikket.

Vær tilstede

– Barn er tilstede akkurat her og nå, mens vi voksne stort sett tenker fram i tid eller eller tenker på ting som har skjedd. For at vi skal skjønne hvilke følelser barnet egentlig har må man ta seg noen øyeblikk og sette seg ned og være tilstede akkurat her og nå, kjenne hvordan det føles, og overføre trygghet til barnet.

Separasjonen kan være vanskeligere for voksne enn for barnet, men alle er forskjellige, og både barn og voksne har ulik toleranse for stress.

– Uansett må de voksne være den trygge havnen for barna. Barna må føle at den voksne håndterer situasjonen uansett, sier Thorsen.

Råd til tilpassing

I Sverige bruker man to uker på tilpassing i barnehagen. I Norge settes det som regel kun av et par dager. Har man et barn som synes dette er vanskelig, foreslår Thorsen at man begynner med eksponering i god tid.