Se video i Sportsnyhetene øverst på siden!

Etter bare fire games måtte Serena Williams (37) sette seg ned, med tårer i øynene, og innse at hun ikke klarte å fortsette WTA-finalen i Rogers Cup i Toronto, Canada mot hjemmehåpet Bianca Andreescu (19).

Fikk trøst

Den amerikanske tennisdronningen klaget over smerter i ryggen og skjønte umiddelbart at hun ikke klarte å fortsette kampen da hun benyttet seg av en medisinsk timeout.

På omtenksomt vis tok Andreescu turen bort til Williams for noen trøstende ord og en god klem.

– Jeg er så lei meg. Går det bra med deg? Hva skjedde?, sa Andreescu til en av tidenes største tennisspillere.

– Jeg har fulgt deg gjennom hele karrieren. Du er et jævla beist. Men skader … Jeg har vært gjennom så mange allerede. Du vet hvordan det er. Dette suger.

Kan bli historisk

Williams har blant annet slitt med en kneskade siden hun ble mor for første gang i september 2017 og søndagens kamp var kun hennes 24. siden det. Etter kampen fortalte Williams at hun har slitt med smerter i ryggen, som har forverret seg, helt siden semifinalen dagen i forveien.

– Jeg hadde spasmer i hele ryggen. Det kom til et punkt hvor jeg ikke klarte og sove og ikke klarte å bevege meg, sier Williams ifølge AFP.

US Open er det neste store målet for Williams, som ikke har vunnet en turnering siden Australian Open i 2017. Hun står på 23 Grand Slam-triumfer. Dersom hun vinner US Open, vil hun tangere Margaret Courts rekord på 24 triumfer.

For Andreescu var seieren i Toronto hennes andre i karrieren. Det skjedde attpåtil på hjemmebane.

– Serena, du får meg til å gråte. Jeg vet hvordan det er å måtte trekke seg fra en turnering. Det er ikke enkelt. Det var ikke sånn jeg så for meg å vinne. Du er en ekte vinner. Jeg har sett deg vinne så mange ganger, og du er en ekte mester både på og utenfor banen. Jeg er tom for ord. Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sa Andreescu etter å ha vunnet turneringen.