– Jeg får et ekstra stikk i hjertet

– Ikke trene for hardt for tidlig, og være påpasselig med å trene hardt nok i opptreningen, når kneet er klar for det.

– Det tar lang tid å komme tilbake, så må jeg sette meg mål ut fra hvordan jeg kjenner meg der og da.

Hun vil være mest mulig i hallen for å få med seg treningene med sitt nye lag, for å bli kjent med spillestil og nye lagvenninner.

21-åringen legger ikke skjul på at hun vil spille mesterskap igjen.

Hun var tidenes yngste som ble tatt ut i landslagstroppen da Norge vant EM-gull i 2016 som 18-åring.

– Det var veldig gøy da jeg var med sist. Målet før jeg ble skadet, var å spille et mesterskap igjen.

– Hva tenker du om sommerens OL?

– Det er nok for tidlig. Kanskje kneet hadde vært klart, men du skal være i toppform og. Det er ekstremt mange gode spillere, så jeg tror det er litt optimistisk.

Hun var raskt ut å sende mail til legen som sist utførte operasjonen, for å spørre om de kunne «jobbe sammen igjen».

– Jeg var veldig fornøyd med han sist, og var tydelig på at vi begge hadde et ansvar for at jeg skulle komme tilbake; han skulle gjøre 50%, og jeg resten gjennom opptrening.

– Jeg starter ikke helt på nytt, må bare prøve å ta det neste steget og bruke litt lengre tid på dét.