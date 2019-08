Det bekrefter flere uavhengige kilder til TV 2.

Lekkasjer fra sentralstyremøter og interne dokumenter under Giske-saken rystet partiet. Nå stiller flere i Arbeiderpartiet spørsmål om hvordan strategiene ble kjent for Dagens Næringsliv og VG, og hvem som eventuelt står bak.

VG kunne fortelle hvordan partiet planla å bruke Gro Harlem Brundtland til angrep på Erna Solberg og Sylvi Listhaug, mens Dagens Næringsliv publiserte interne strategier om hvordan LO skulle brukes til å angripe Senterpartiet.

Samtidig som det har vært uro rundt hvordan mediene har fått tak i dokumentene, har vurderingen vært at selve innholdet ikke har vært til skade for partiet.

Søppelkasse

Forklaringen til Ap-ledelsen og Støre skal ha vært at journalistene i DN og VG eller politiske motstandere kan ha funnet dokumentene i en søppelkasse på Stortinget eller et annet sted, hvor dokumentene er blitt lagt igjen.

Ap-lederen skal ha vært opptatt av at man nå ikke skal mistenkeliggjøre noen i partiet, ifølge TV 2s kilder.

TV 2 har spurt Ap hva dokumentlekkasjen sier om Arbeiderpartiets rutiner og håndtering av interne dokumenter.

– Vi har ingen grunn til å tro at de to omtalte interne idénotatene er bevisste lekkasjer fra noen av våre medarbeidere. For øvrig kommenterer vi ikke våre rutiner, men kan bekrefte at de er innskjerpet, skriver Arbeiderpartiets kommunikasjonsjef Ingrid Langerud i en epost til TV 2.

Feilsendte intern strategi

Det er ikke mer enn to uker siden TV 2 fikk tilgang på en feilsendt strategi om skolemat.

Et internt dokument om hvordan Arbeiderpartiet skal få oppmerksomhet i media om skolemat i videregående, dumpet ned i innboksen til en kvinne.

Det var bare ett problem: Kvinnen som mottok eposten, har ingen ting med Arbeiderpartiet å gjøre. Hun fikk lenken tilsendt ved en feil.

Kvinnen ble invitert til å redigere et Google-dokument med tittelen «Skolematutspill på Utøya».

I dokumentet er det blant annet en liste med talepunkter til ungdomspolitikerne i AUF.

Les hele saken: Ap etter blemme: Feil kan skje