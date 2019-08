Philip Manshaus, som er siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster, og mistenkes for terror etter at han angrep Al-Noor-moskéen i Bærum lørdag ettermiddag, nekter straffskyld.

Det opplyser Manshaus forsvarer, Unni Fries, til TV 2.

– Har han forklart hva motivet for handlingene er?

– Det vil jeg ikke si noe om nå, sier Fries til TV 2.

Forsvareren bekrefter at han stiller til fengslingsmøte mandag klokken 13.

– Han ønsker ikke å forklare seg til politiet, sier Fries.