Innbytteren ble helt da Godset vant for første gang siden mai

To scoringer fra innbytter Muhamed Keita, og en fra Lars-Christopher Vilsvik sørget for Strømsgodsets første Eliteserie-seier siden 19. mai.

Superinnbytter Keita har tidligere vært innom Vålerenga. Enga-fansen ropte til stadighet om at Godset er på vei ned i Obos-ligaen, noe som motiverte Keita.

– De helte bensin på bålet, smilte Keita til Eurosport etter kampen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det var tre ekstremt viktige poeng for Strømsgodet.

– Denne kampen måtte Godset vinne, for uten seier i dag hadde det sett veldig vanskelig ut å klare seg. De tre poengene er ekstremt viktige, men i tillegg til poengene får en spillergruppe, trenerteamet, og resten av klubben en fornyet tro på at dette er mulig.

Etter en meget svak sesongstart har det vært en travel sommer for Godset, med bytte av trenere og signering av mange nye spillere.

– Det er jo gambling med ny trener og så mange nye spillere inn den siste perioden, men i sine siste kamper har Godset hevet seg kraftig fra det de viste tidligere denne sesongen, og nå begynner de å se ut som et kollektiv. De minnet veldig lite om et kollektiv, et lag og en enhet tidligere i år. Nå fremstår de på en helt annen måte, mener Mathisen.

For Vålerengas tror Mathisen medaljesjansene røk med tapet i Drammen. Oslo-laget har åtte poeng opp til Odd på tredjeplass.

– For Vålerengas del var dette nok et skuffende resultat etter ferien. Nå har de nok en gang en luke opp til lagene som kjemper om medaljer, og jeg tviler på at Vålerenga er involvert i noe medaljestrid denne sesongen.

Perle fra Vilsvik

Etter 39 rimelig tamme minutter på Marienlyst tok det skikkelig fyr i teltet etter en corner. Innersvingeren fra nysigneringen Mikkel Maigaard ble klarert, men på første touch klinket Lars-Christopher Vilsvik til. Ballen gikk gjennom hele feltet og i mål.

Scoringen var Vilsviks første i Eliteserien siden juli 2016.

Like etter pause sendte innbytter Muhamed Keita hjemmelaget opp i 2-0. Keita fikk ballen på 30 meter, dro seg inn i banen og plasserte ballen lekkert via stolpen og i mål. Da ble det vill jubel på Godset-benken.

Keepertabbe

Aron Dønnum reduserte like etter for gjestene. Vålerenga vant ballen høyt i banen og Felix Horn Myhre fant Dønnum ute på høyre kant. Dønnum vendte bort Herman Stengel før han plasserte ballen i mål, via hanskene til Godsets nysignering Martin Hansen. Den kunne dansken gjort mer med.