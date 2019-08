Politiet iverksetter ekstra tiltak som følge av angrepet mot moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag.

– Vi har vurdert at det var behov for nasjonale tiltak, sier Knut Smedsrud, som leder beredskapsavdelingen i Politidirektoratet til TV 2 søndag.

Bevæpning på eid-arrangementer

Det innebærer at alle politidistrikt i Norge må iverksette en del forebyggende tiltak.

– Blant annet gjelder det bevæpning av politipatruljer som er til stede på eid-arrangementer.

Den muslimske høytiden eid al-adha startet søndag, og varer frem til torsdag denne uken. Eid feires ved avslutningen av fastemåneden ramadan. Moskeene skal ha ulike arrangementer i forbindelse med feiringen.

– Hvorfor gjelder dette hele landet?

– Det er fordi vi har muslimske miljøer over hele landet som feirer eid. Vi ønsker å bidra til at det blir en sikker og vellykket feiring, sier Smedsrud.

Han forteller at tiltakene er konkret knyttet opp mot eid-feiringen, og at de sannsynligvis vil bli fjernet da den er ferdig.

Uendret trusselbilde

– Hvordan anser dere trusselbildet nå?

– Vi har mottatt en fersk vurdering av PST, som sier at det generelle trusselbildet er uforandret, sier han søndag ettermiddag.

Gjerningmannen, 21 år gamle Philip Manshaus, er siktet for drapet på sin stesøster, og for drapsforsøk ved moskeen. Han ønsket ikke å forklare seg for politiet i avhør søndag.

Politiet etterforsker hendelsene som en terrorhandling.

Få timer før angrepet mot moskeen la en person ut et innlegg på et nettforum signert med Manshaus' navn. I innlegget ble New Zealand-terroristen, som drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch hyllet.

– Det har vært gøy. Vallhall venter, heter det i meldingen.

– Gjør dere noen spesifikke tiltak opp mot den type nettforum som siktede benyttet seg av?

– Vi har alltid etterforskning og etterretningsvirksomhet opp mot dette. I dette tilfellet vil det bli en del av etterforskningen, sier Smedsrud.