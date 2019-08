Se hvordan Manchester United banket Chelsea i videovinduet øverst.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk drømmestart på den nye sesongen da knuste Chelsea 4-0 på Stamford Bridge.

Søndagens gjest i Premier League-studioet, Robin van Persie, har fulgt sin tidligere klubb Manchester United tett de siste årene.

– Solskjær brakte det tilbake

Han mener Ole Gunnar Solskjær har gitt fansen grunn til å smile igjen etter flere magre år. Mye av grunnen ligger i hans spillerhåndtering, mener 36-åringen.

– Fansen vil ha mer tålmodighet med Solskjær fordi han er en klubbmann, han er Manchester United. Han elsker klubben og elsker å være der. Og han viser det. Man kan se på ansiktet hans at han er glad for å være der.

– Da han tok over for Mourinho virket det som om alle var lettet. Folk kunne uttrykke seg igjen. Og jeg tror det er veldig viktig. Spillerne er der fordi de er gode fotballspillere. Man må la dem kose seg. Og så har man andre ting som det taktiske og dødballer og slike ting. Men i bunn må det være slik at spillerne føler at de kan uttrykke seg på banen. Solskjær brakte det tilbake.

Trodde Ferguson skulle bli – i stedet kom David Moyes

Nederlenderen var selv med på reisen fra seriemesterskap under Sir Alex Ferguson til 7. plass sesongen etter med David Moyes. Til TV 2 forteller van Persie at han trodde Ferguson skulle fortsette i flere år da han forlot Arsenal til fordel for rivalen.

– Rett før jeg signerte spurte jeg ham om hvor lenge han planla å bli værende. Han sa «minst tre år.» Da signerte jeg. Men noe hendte i privatlivet hans og han ga seg. Men jeg respekterer det. Familie foran alt. Han ga seg som engelsk mester. Så jeg forstår det.

Inn for Ferguson kom David Moyes. Og siden har ting ikke vært det samme på Old Trafford.

– Vi hadde et røft år det følgende året med Moyes. Et par spillere dro og vi endte opp på 7. plass. Fra 1. til 7. plass… Det var en umulig jobb å ta over for Sir Alex. Alle ville slitt. Mange ting endret seg. Ting ble mer kommersielle, og klubben begynte å bli aktiv på sosiale media. Ting som Sir Alex hadde lagt ned forbud mot.

Selv om Solskjær for øyeblikket nyter stor tillit blant United-ledelsen og fansen, påpeker van Persie at ting snur fort – og da kan det bli stygt.

– Når ting går bra er Manchester United som et vakkert dyr. Men når ting går galt blir det et beist.