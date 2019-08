Se intervjuet med Maguire etter kampen øverst.

Harry Maguire(26) fikk debuten for Manchester United mot Chelsea og gjennomførte en solid kamp i midtforsvaret sammen med Victor Lindelöf.

Rekordsigneringen ble kåret til banens beste av Sky Sports' ekspertpanel med tidligere United-manager José Mourinho i spissen.

– Jeg skal bli bedre

Ole Gunnar Solskjær var også svært fornøyd med sine nye mann.

– Harry var «outstanding». For en skikkelse å ha i boksen. Og med ballen. Han kontrollerer kampen for oss i andreomgang.

Maguire selv mener han bare kommer til å bli bedre.

– Vi ønsket å holde nullen. Vi visste at man kun holdt nullen to ganger her forrige sesong. Vi må virkelig gjøre dette til et fort. Det er en flott start, men vi skal ikke ta av.

– Jeg følte meg bra. Jeg har kun hatt tre eller fire dager med guttene, så ikke misforstå meg, jeg kommer til å bli bedre og jeg skal bli bedre trent. Jeg mistet en uke med trening forrige uke så jeg prøver fortsatt å få igjen pusten. Men det føltes bra å spille i et lag med en sånn offensiv trussel. Vi må stenge døren bakover så har vi en sjanse, sier Maguire til Sky Sports.

– Jeg vil se mer fra ham

Robin van Persie gir verdens dyreste forsvarsspiller godkjent etter debuten – men heller ikke noe mer.

– Det var bra, men ikke fantastisk. Som han sa selv: Han jobber fortsatt med formen, sier van Persie i TV 2-studioet.

Den tidligere United-spissen mener at Maguire leverte en stødig kamp defensivt, men vil se mer offensivt av den engelske landslagsstopperen.

– I fremtiden vil jeg se at han skaper noe. Nå spilte han safe, og det er greit nok i den første kampen. Men de neste månedene vil jeg se ham glitre med ballen: Slå korte pasninger, gjennombruddspasninger og lange crossballer, sier van Persie.

Nederlenderen kommer dessuten med en advarsel til Maguire om at han nå må tilpasse seg en høyere forsvarslinje i Manchester United. Der han i Leicester gjerne bare lå 20-30 meter foran mål, vil ha nå ligge store deler av kampen på midtbanen, påpeker han.

– Nå får han et rom på 40-50 meter bak seg. Han er ikke den raskeste, men ikke treg, heller. Det vil bli interessant å se hvordan han løser det, og om han er smart nok til å håndtere det.