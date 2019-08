Dette kan bli Norges neste utenlandsproff: – Krystallklar på at Evjen kommer til å stikke

Bodø/Glimts Håkon Evjen er i kjempeform, og har scoret tre mål de to siste kampene.

Ole Martin Årst, som selv tok steget fra Eliteserien til utlandet, tror at 19-åringen kan bli den neste norske utenlandsproffen.

– Jeg er krystallklar på at Evjen kommer til å stikke. Jeg håper at han velger riktig klubb, og tenker litt på spilletid og ikke bare penger. Slik som jeg kjenner ham og faren, og for så vidt Bodø/Glimt – som jeg tror er involvert i å finne riktig klubb – tror jeg de er fornuftige, sier Årst i TV 2s FotballXtra-sending

I forrige uke scoret stortalentet to mål mot Strømsgodset, og det med kjente gjester på tribunen. Både Manchester City og United hadde nemlig speidere på plass i Drammen. Evjen skuffet heller ikke i søndagens kamp mot Viking, og ble matchvinner da Glimt vant 2-1.

– Kjempeutfordring

TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp, mener det er en stor utfordring å spille med storklubbenes speidere på tribunen.

– Det er en kjempeutfordring, og i alle fall når han er så ung. Når det er klubber som Manchester City og United som ser på, så er det klart at det skjer noe med hodet hans, og det blir satt krav til ham, sier Huseklepp.

– Det er viktig for unge spillere at de har familie og støttespillere rundt seg som kan hjelpe med å holde fokuset på riktig sted. Du får ikke gjort noe med alle spekulasjonene, og du kan bare tenke på det du skal gjøre i Eliteserien og i neste kamp. Jeg tror Håkon har et apparat rundt seg som tar godt vare på ham, fortsetter den tidligere Brann-profilen.

Det sier Årst seg enig i, og mener at Glimt-juvelen har fått vist hva han er god til den siste tiden.

– Jeg synes Evjen har svart godt de to siste kampene. Han har fokus på å prestere, og er en sympatisk, «laidback» unggutt. Det liker vi i Norge, påpeker Årst.

En potensiell overgang for Glimts stortalent mener TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, kan være dårlig nytt for eliteserieklubben.

– Hvis Glimt selger kantspillerne blir de kraftig svekket, men jeg tror ikke de selger dem nå. Jeg tror heller de gjør avtaler der de går etter sesongen. Det er sånn Glimt må drive klubb, for tenk hva de kan få betalt for Evjen og Bjørkan, sier Mathisen.

Spår lys fremtid for flere nordmenn

FotballXtra-panelet nevner flere norske spillere som kan bli utenlandsproffer. Årst tror også at Moldes Magnus Wolff Eikrem kan se seg rundt etter nye klubber utenfor landegrensen. Mathisen tror derimot 29-åringens utenlandseventyr må vente til etter eliteseriegullet er i boks.