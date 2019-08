Etter at nettstedet Filter Nyheter søndag publiserte en artikkel som tok for seg ordførerkandidaten John Brungots holdninger til islam og muslimer, bestemte Frps partiedelse seg for å starte prosessen med å ekskludere Brungot (70) fra partiet.

En gjennomgang nettstedet har gjort av Brungots offentlige Facebook-vegg, viser at han har brukt ord som «dødsfiender» og «barbarer», og spredt rasistiske konspirasjonsteorier på nettet.

– Ikke forenlig

Alf Erik Andersen, leder i Frps organisasjonsutvalg, skriver i en epost til Filter Nyheter at for Fremskrittspartiet er religionsfrihet en grunnleggende verdi og gjelder uansett hvilken religion man bekjenner seg til.

– John Brungots holdninger til islam og muslimer er ikke forenlig med å være medlem av FrP. Jeg har derfor bedt fylkeslaget om å starte prosessen med å ta fra ham medlemskapet, skriver Andersen.

70-åringen har i flere år vært aktiv i «Stopp islamiseringen av Norge», og deltok senest lørdag denne uken på en demonstrasjon foran Stortinget, skriver nettstedet.

TV 2 har ikke fått kontakt med John Brungot søndag.