Under Bislett Games tidligere i sommer satte Henrik Ingebrigsten ny norsk rekord på 3000 meter med tiden 7.36.85.

En drøy måned senere fulgte Jakob opp med ny rekord på 5000 meter på 13.02.03.

Dagen etter skulle ikke Filip være dårligere, og løp inn til 3.39.60 og ny norsk rekord på drømmemila.

– Vi er et team, vet hva som skal til og unner hverandre suksess uansett hva det er. Samtidig er vi jo konkurrenter, og det er veldig målbart, så det blir fort at man måler seg opp mot hverandre, forklarer Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Etter rekordsommeren tilhører alle norske rekorder på mellomdistanse familien fra Sandnes.

– Vi prøver å pushe de rekordene så mye vi kan og senke de så lavt ned som mulig. Den som har en rekord har på en måte satt listen, og så er det de andre som må hoppe over, sier Filip til TV 2.

Fordel Jakob

Yngstemann Jakob har allerede den norske rekorden på 5000 meter. Faren for at yngstemann også tar brødrenes rekorder er absolutt til stede.

– Jakob har mange fordeler, men vi får se hvor mange rekorder han sitter med og hvor mange jeg og Henrik sitter med til slutt. Men det er klart det er en fordel å komme bakfra, innrømmer Filip.

– Tror du Jakob kan sitte igjen med alle rekordene etter at dere har lagt løpeskoene på hylla?

Henrik Ingebrigtsen kom på andreplass da han løp 3000 meter under lag-EM i Sandnes. Foto: Carina Johansen

– Det tror jeg nok han kan. Han har veldig mange år igjen og er allerede på et bra nivå, så det handler om å få mange muligheter til å løpe fort. Og jo flere år du har oppe i toppen, jo større sannsynlighet er det for at du får et virkelig bra løp.

– Det er en stor risiko for det, men vi har ikke lagt opp ennå, legger Henrik Ingebrigtsen til med et lurt smil.

– Vil ikke at Jakob skal sitte igjen med alle rekordene

Eldstebror Henrik var først i friidrettstoppen av brødrene, og satte tidlig flere norske rekorder. Nå sitter han igjen med bare én.

Og det på den øvelsen brødrene satser minst på, 3000 meter.

– Jeg vil jo ikke at Jakob skal sitte igjen med alle rekordene. Men jeg vil heller at vi forbedrer oss og at det er en utvikling enn at jeg sitter igjen med alle de gamle og dårlige rekordene, understreker Henrik.

Pappa Gjert påpeker at det viktigste er at rekordene forblir innad i familien.

– Om Jakob setter en rekord, tror jeg likevel at Henrik og Filip føler at de eier litt av den rekorden. Og samme vil det være motsatt hvis Filip eller Henrik setter en rekord. Da tror jeg de to andre føler at de har så stort eierskap i de rekordene hos hverandre at jeg ikke tror det er så viktig, sier Gjert.

Likevel innrømmer brødrene at det hadde vært en god følelse å sitte igjen med flest rekorder på gamlehjemmet.

– Nei, nå vet ikke jeg om vi er på samme gamlehjem. Noen av de er jo ganske så mye eldre enn meg, så … det blir nok en «snakkis» å se tilbake på gode resultater man har bak seg. Det blir ekstremt spennende å se hvem som klarer å dra det lengst, sier Jakob og gliser stort.