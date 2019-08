Vil flytte regningen fra bilister til kommunene

Dale håper de tre andre regjeringspartiene sier ja til ønsket.

– Det er naturlig at når vi bygger ut infrastruktur og hjelper de store byområdene med å bygge ut for eksempel kollektivtrafikk, og når staten tar halvparten av regningen, så er det et paradoks at byene skyver over hele regningen til bilistene for det de har ansvaret for. En egenandel vil dempe iveren etter bompenger og få ned bompengetakstene.

– Når dere lanserer dette så tett opptil en løsning blir presentert, så er det kanskje et tegn på at dette blir en løsning?

– Nå kommenterer vi ikke dette utover at det er viktig å få til løsninger som bidrar til å få ned bompengene i de store byene og på viktige veier i distriktene.

– Hva tenker du om å øke det statlige bidraget?

– Vi ser på mange ting gjennom samtaler, men vi kommenterer ikke enkeltelementer nå.

I regjeringsplattformen ligger blant annet et skattefradrag, som finansdepartementet utreder.