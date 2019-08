Manchester United banket Chelsea: – En drømmestart

Etter litt over et kvarters spill brøt Marcus Rashford seg gjennom og nok en gang var Zouma uvøren. Franskmannen spente bein på angriperen innenfor 16-meteren og dermed ble det straffe til hjemmelaget.

Det ekspederte Rashford sikkert selv. 1-0 og en drømmestart for Ole Gunnar Solskjær.

Nytt stolpetreff fra Chelsea

Det bølget virkelig frem og tilbake de første 45 og David de Gea måtte hente frem sin sedvanlige beinparade ved én anledning.

Etter 40 minutter fikk Emerson Palmieri stå helt alene på bakerste stolpe. Italieneren fikk tid til både dempe og sikte og banket ballen i krysstverrliggeren bak en utspilt de Gea.

– Det har vært en veldig åpen kamp. Chelsea har vært gode. Jeg føler at de kommer til å score snart, sa søndagens gjest i TV 2-studioet, Robin van Persie.

– Det har vært en marerittomgang for Kurt Zouma, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

To kjappe United-mål

Andreomgangen fortsatte der den første slapp med åpen fotball og skumle Chelsea-angrep. Etter en time valgte Frank Lampard å gi Christian Pulisic hans første Premier League-minutter.

Men igjen var det i andre enden det ble nettsus.

Manchester United kontret mesterlig og ballen endte til slutt opp hos Andreas Pereira på høyrekanten. Brasilianeren prikket innlegget på Anthony Martial som bare kunne løpe ballen i mål. 2-0 til vertene.

Og nå bød United på festfotball. For kun to minutter senere sto det 3-0. Paul Pogba løftet ballen over hele Chelsea-forsvaret og rett i føttene på Marcus Rashford som hadde skåret inn fra sin kantposisjon. Unggutten la ballen perfekt til rette og trillet ballen forbi Kepa og i nettet.

James fikk debutmålet

Manchester United var i ferd med å knuse forrige sesongs Europaliga-mestere.

Ti minutter før slutt gjorde Paul Pogba et strålende forarbeid før han serverte innbytter Daniel James. Waliseren avsluttet via et Chelsea-bein og i mål. 4-0 til Manchester United og nå sang hjemmefansen «sacked in the morning» til den ulykkelige Frank Lampard.