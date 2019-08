I denne skogen skjuler det seg 700 bilvrak – og turistene strømmer til

– Der er det en Volvo PV, en VW Boble og en gammel Morris, sier Glenn Erling Pedersen.

Han og sønnen går på en smal sti, midt i skogen. Rundt dem ligger det biler. Haugevis av ødelagte biler.

Felles for dem alle er at de har stoppet for siste gang, og blitt en del av den øde skogen. Det vokser trær opp fra panser. Mose dekker lakk, seter, dashbord og ratt. Noen biler står stablet oppå hverandre, andre står på rekke og rad.

– Jeg håper å finne en Vauxhall, sier Jonathan og ser bort på faren sin.

De smiler.

En turistmagnet

Gutta bor i Aremark, men i dag har de tatt turen over svenskegrensa. For første gang skal Pedersen vise sønnen favorittstedet sitt: Ivanssons bilskrot utenfor Tökfors i Sverige.

Det var brødrene Rune og Tore Ivansson som startet bilskroten. Det opplevde at det var stor mangel på bildeler i Norge gjennom 50-tallet. Bilsalget var også preget av restriksjoner. Dette gjorde forretningsideen deres lønnsom. Flokker av nordmenn besøkte dem for å hente tollfrie bildeler. I dag er dette 60 år siden. Og stedet er forandret.

– Det kalles en bilkirkegård, og den er kjent i hele Europa, sier Pedersen og legger til:

– Det er alltid turister her.

Ivansson-brødrene driver ikke stedet lengre, det eneste som står igjen er de to husene deres og omlag 700 skrapbiler.

Far og sønn: Glenn Erling Pedersen og sønnen Jonathan Pedersen har gledet seg til å besøke bilkirkegården sammen. Jonathan håper han får tatt bilde av en Vauxhall. Foto: Yngve Sem Pedersen

Ryddet opp

Før lå det mange flere bilvrak på plassen. På det meste sto 1500 bilvrak spredt rundt i skogen. De eldste fra 30-tallet, de nyeste fra 70-tallet.

– Det er jo de som mener at dette er «forurensing», sier Pedersen og forteller at rundt halvparten av bilene ble fjernet for noen år tilbake.

Et skikkelig feilgrep, ifølge ham selv. Han og sønnen ser på skrapbiler som et stykke kulturarv. Likevel har Årjäng kommune snakket om å fjerne resten av vrakene også, men det har ikke blitt prioritert ennå.

– Det blir for dumt å fjerne så viktige minner. Miljøgiftene har lekket ut for lengst, det er for sent å redde miljøet fra det nå, svarer han.

Vil bevare vrak for alltid

Selv rakk han ikke å ta bilder av bilene før de ble fjernet. Det ga han en dårlig følelse. Derfor startet han en facebookgruppe kalt «Norske veteranbil vrak i skog, mark og låver». I dag har omtrent alle de 700 bilene som finnes på bilkirkegården ved Töckfors blitt tatt bilde av, og delt. Gruppen har i dag cirka 16.500 medlemmer.