Inviterer Listhaug på svele for å overtale Frp-ordfører: – Det er smertefullt for Frp

– Det er frimodig av Grødahl å si at vi sløser med penger. I Ulstein har vi sammenlignet oss med andre kommuner gjennom en økonomianalyse, og ser at vi driver 22 millioner kroner billigere enn snittet i vår kommunegruppe. Det er ingen som driver rimeligere innen pleie og omsorg. Årsaken til eiendomsskatten er likevel åpenbar; vi har Norges høyeste gjeld og betaler over dobbelt så mye i renter og avdrag som snittet av norske kommuner, fortsetter han.

– HÅPLØST: Ordfører i Ulstein Knut Erik Engh mener Venstres utspill er kunnskapsløst.

Engh forklarer at eiendomsskatten ble innført etter at det ble vedtatt å bygge ny idrettsarena i Ulstein.

– Pål Grødahl vet like godt som de fleste andre at grunnen til at vi måtte innføre eiendomsskatt var fordi Høyre og Arbeiderpartiet stemte gjennom nye Ulstein Arena. Dette har ført til økte kostnader, som overstiger det vi tar inn i eiendomsskatt. Det var derfor vi, selv om arenaen isolert sett er et godt prosjekt, valgte å stemme nei til den.

– Og da var det ingen vei utenom å innføre eiendomsskatt?

– Alene kunne det kanskje gått an å finansiere dette uten eiendomsskatt. Men parallellt med dette ble Ulstein truffet av offshore-krisen, og vi har tapt mye skatteinntekter på dette, sier Engh.

Jensen: – Kommunene trenger ikke eiendomsskatt

«En bolig skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Derfor vil Fremskrittspartiet frata kommunene muligheten til å innføre eiendomsskatt», står det på Fremskrittspartiet hjemmesider.

TRENGS IKKE: – Kommunene trenger ikke eiendomsskatt, sa Siv Jensen under Fremskrittspartiets offisielle valgkampåpning på torget i Osøyro.

«Påstandene om eiendomsskatten er mange, men den mest feilaktige er at kommunene er avhengige av denne skatten for å levere gode tjenester», heter det videre.

Selv om han selv har innført eiendomsskatt i sin kommune, er ikke Ulstein-ordfører Engh uenig i påstanden om at eiendomsskatten er unøvendig.

– Jeg er helt enig. Kommunene bør kunne drive innenfor de ordinære rammene, men mange ser nok på eiendomsskatten som en sikkerheitsventil dersom man blir litt for ambisiøs. At Frp har fått gjennomslag for å skrenke inn muligheten til å blåse opp de kommuale budsjettene støtter jeg 100 prosent, sier han.

Engh innrømmer likevel at det ikke føles bra å innføre eiendomsskatt, som går stikk i strid med partiets politikk sentralt.

– Det er klart det ikke er kjekt. Det er ikke en ønsket situasjon, sier han.

– Jeg tror ikke det er realistisk å fjerne eiendomsskatten i den kommende perioden, men målet er å redusere den år for år, fortsetter han.

Listhaug: Billig valgkampstunt

Til TV 2 sier Sylvi Listhaug at invitasjonen er et billig valgkampstunt.

– Jeg var på besøk i Ulstein senest i juni, og der var Venstre invitert med. Jeg registrerte at de ikke møtte opp da. Denne invitasjonen kan man vel derfor kalle et billig valgkampstunt. Ulstein Frp går til valg på trappe eiendomsskatten gradvis ned igjen. Grunnen til at økonomien er skakkjørt er den lånefesten som Høyre og Ap gjennomførte forrige periode.

– Hva tenker du om at Frp innførte eiendomsskatt der? Var det unødvendig?

– Frp i Ulstein er imot eiendomsskatt, og Frp advarte allerede før valget i 2015 om at kommunen ville måtte innføre eiendomsskatt dersom det ble politisk flertall for å bygge et overdådig flerbruksbygg i kommunen. Frp stemte derfor mot byggingen av dette, men flertallet som bestod av Høyre og Ap, fikk presset det gjennom. Frp fikk rett i sine advarsler, og etter valget førte byggingen av flerbruksbygget til at kommunen måtte innføre eiendomsskatt. Eiendomsskatten var altså ikke et ønske fra Frp, men en konsekvens av Høyre og Aps feilprioritering.

– Frp har ordføreren i 5 kommuner. Tre av dem har eiendomsskatt. Mener du de kommunene sløser?

– Frp vil alltid jobbe for at folks hjem ikke skal være et skatteobjekt. Jeg mener derfor at disse kommunene bør jobbe for å effektivisere driften og redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. I Mandal ønsket ikke Frp å øke eiendomsskatten, men økning ble vedtatt mot Frps stemmer. Kommunene Os og Ullensaker er glimrende eksempler på kommuner som drives godt uten eiendomsskatt. Frp er opptatt av at folk skal få lavere eiendomsskatt. Det er derfor Frp i regjering sørger for at mange kommuner fra neste år må redusere eiendomsskatten, svarer Frp-nestlederen.

