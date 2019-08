Nysigneringen klønet det til mot Arsenal: – En fisk på land

Newcastle-Arsenal 0-1

Arsenal lot de nye stjernene sitte på benken, men beholdt den største av dem på banen. Pierre-Emerick Aubameyang fortsatte der han slapp forrige sesong og ble matchvinner med sin scoring etter en times spill.

Målet kom etter en skikkelig klønete inngripen fra debutant Jetro Willems (25).

Nederlenderen ble nylig hentet på lån fra Eintracht Frankfurt og vil neppe ha gode minner knyttet til debuten. Nysigneringen ble byttet inn på venstrebacken etter 53 minutter og kun fem minutter senere gikk Arsenal i ledelsen.

– Willems har sett ut som en fisk på land etter at han kom inn, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– En toppspiss

Dermed ble det tap i debuten også for manager Steve Bruce.

– Det jeg liker best med Aubameyang er bevegelsene hans. Det er det som gjør ham til en toppspiss. Han vet at han er god og nyter å spille. Han spiller med et smil om munnen, sier gjest i TV 2-studioet, Robin van Persie.

Petter Myhre mener Newcastle egentlig gjorde en godkjent kamp mot Arsenal. Men baklengsmålet var av den pinlige sorten.

– De jobber så knallhardt og er på tå hele kampen, og så er det noen sekunder hvor de mister det helt og oppfører seg om om de aldri har spilt forsvar før.

– Innbytter Willems står og sover. Og så blir resten av forsvaret trukket ut mot ball, og når de gir en spiller som Aubameyang så mye rom, er du dømt til å mislykkes. Det føltes litt unødvendig, sier Myhre.

– Vi ga dem et mål

Matchvinneren mener det var svært viktig å få en god start på sesongen.

– Det er alltid positivt for laget å vinne første kamp. Alle er fornøyde med tre poeng, og vi ser fram til å vinne flere kamper, sier Aubameyang til BBC etter kampen.

– Vi kjempet hardt i dag. Det var en bra kamp mot et bra lag. Det er viktig å starte med en seier. Forrige sesong startet vi dårlig, så vi er fornøyde nå.

Steve Bruce var en skuffet mann etter kampen. Til tross for tidvis godt spill sto laget hans tomhendt tilbake etter 90 minutter.

– Jeg er skuffet fordi vi hadde en god mulighet til å få noe ut av denne kampen mot et godt Arsenal-lag. Men vi ga bort et billig mål. Det er skuffende at vi går dem et mål i gave, sier Bruce til TV 2s Kasper Wikestad etter kampen.