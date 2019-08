Det sendte sjokkbølger gjennom en hel fotballverden da Robin van Persie ble solgt fra Arsenal til Manchester United i august 2012.

Søndag var den nylig pensjonerte spissen i TV 2s Premier League-studio og her lettet nederlenderen litt på sløret om overgangen.

– Det var aldri snakk om noen krangel med Arsène Wenger eller noe. Jeg og Arsenal hadde forskjellige syn på visse ting. Det kan skje. Av og til føler man at man trenger en ny utfordring etter åtte år. Jeg er stolt over tiden min i Arsenal og jeg er veldig stolt over tiden min i Manchester United også. Når man gjennomfører en overgang som det, så vet man at man vil gjøre folk lykkelige og ulykkelige.

– Det var et veldig tøft valg. Jeg prøvde å få det frem i min første pressekonferanse med Manchester United. Det var vanskelig, og jeg hadde et par andre gode tilbud fra storklubber. Men jeg fulgte magefølelsen. Den helte mot Sir Alex Ferguson, og mot Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Ryan Giggs, å trene og spille med denne type spillere.

Robin van Persie ble en umiddelbar hit i United-trøyen og ble toppscorer i sin første sesong. Da han returnerte til Emirates som Manchester United-spiller, var det også som seriemester og tradisjonen tro måtte Arsenal-spillere stille seg opp i æresvakt for ham og resten av United-laget.

Et stort øyeblikk for spissen eller føltes det som et unødvendig dolkestøt til gamle lagkamerater?

– Det var ikke spesielt for meg. Jeg likte det ikke. Du kan se det på ansiktet mitt, sier van Persie til TV 2.

– Jeg likte det ikke i det hele tatt. Mange av spillerne på Arsenal var fortsatt vennene mine. Det var bare rart. De likte det ikke og jeg likte det ikke. Det er en del av reglene og man må følge dem, men jeg var glad da æresvakten var over.

Hyller Ferguson og Wenger

Den tidligere nederlandske landslagsspissen avsluttet karrieren i moderklubben Feyenoord og la først opp i sommer, 36 år gammel. Han er en av få som har spilt under både Arséne Wenger og Sir Alex Ferguson, og er full av lovord om begge.

– Sir Alex Ferguson er den beste manageren noensinne. Han klarte å finne en måte å holde 27 fantastiske spillere fornøyde. Han hadde all slags mulige triks for å få det til. Og han brukte frykt bevisst. Med ham måtte du alltid være på tærne. Du tvilte alltid litt: «Hva skjer? Er han fortsatt fornøyd med meg?». Med ham visste du aldri hva som skulle skje, og jeg synes det er bra.

– Wenger var en trener. Han er med ute på treningsfeltet og trener oss. Så man kan ikke sammenligne dem sånn sett. De har forskjellige måter å trene på. Men det er ikke mange som kan si at de er blitt trent av både Wenger og Ferguson. Det er et stort privilegium for meg. Det er noe jeg kommer til å ta med meg, ikke bare som en eks-fotballspiller, men i livet.