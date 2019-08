Se Newcastle-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 14.00 – med Robin van Persie som gjest i studio!

De to mennene, begge 27 år gamle, skal ha oppholdt seg foran tyskerens hjem i Camden. Mennene skal ha havnet i bråk med flere av Özils ansatte og er nå siktet etter en paragraf som omhandler sjikane og truende atferd.

Politiet i London bekrefter overfor BBC at to personer er pågrepet og at de to må møte i retten 6. september.

Fredag opplyste Arsenal at Özil og tyskerens bosniske lagkamerat Sead Kolasinac ikke blir med troppen som møter Newcastle borte søndag. Avgjørelsen ble tatt etter at det hadde oppstått nye hendelser vedrørende spillernes sikkerhet.

Premier League-klubben opplyste da at politiet hadde startet etterforskning i saken.

I slutten av juli forsøkte to maskerte personer med kniv å true til seg Özils bil. Da jaget Kolasinac ranerne vekk, noe som er festet til film av overvåkingskameraer.

Politiet opplyser at de etterforsker sjikanesaken og det mislykkede tyveriforsøket som to separate saker.

