På sine nettsider bekrefter Manchester United at de er kommet til enighet med Monaco om en overgang for supertalentet Hannibal Mejbri.

Franskmannen er født i 2003 og kommer fra akademiet til Monaco, hvor han har vært i ett år.

Han har én seniorkamp for Monaco.

Nå avventer klubbene at FIFA skal godkjenne overgangen. Mejbri vil først flytte til Manchester når han fyller 17 i januar.

SUPERTALENT: Hannibal Mejbri (16) er klar for Manchester United. Foto: AS Monaco

Ifølge Mirror skal Mejbris agent, den kjente Jorge Mendes, ha trukket i trådene. Portugiseren skal ha vært på Uniteds treningsfelt forrige måned og forhandlet frem en overgangssum på rundt 100 millioner kroner.

Klubber som Manchester City, Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain og Barcelona skal også ha vært interessert i 16-åringen.

Ifølge Manchester Evening News skal United ha fulgt unggutten i et halvt år. Mejbri og hans familie havnet i en rettslig disputt med Monaco i år. Hans far har tidligere omtalt hvorfor sønnen ville bort fra Monaco:

– Noe fælt hendte. For vår familie ble det veldig vanskelig å leve. Det var et skikkelig sjokk, et traume. Feil ble begått og tilliten mellom klubben og vår familie ble ødelagt, fortalte Mejbris far til den franske avisen Le Parisien.

Mejbri er født i Paris og beskrives som en høyrefotet midtbanespiller på Monacos nettside.

Fire andre akademispillere er også klare for Manchester United. Den svenske målvakten Johan Guadagno (16) kommer fra IF Brommapojkarna, mens angriperne Dillon Hoogewerf (16) og Mateo Mejia (16) er hentet fra henholdsvis Ajax og Real Zaragoza.

Klubben melder også at forsvareren Björn Hardley ankommer fra NAC Breda så fremt FIFA godkjenner overgangen.