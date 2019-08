Politiet i Oslo kalte inn til pressekonferanse klokken 12 søndag for å fortelle om siste nytt i moskéskyting- og drapssaken i Bærum.

Til stede var politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, fungerende enhetsleder Rune Skjold og politiinspektør Jan Eirik Thomassen.

– Vi har nå fått en bedre oversikt og bedre informasjon i vår etterforskning. Vi mener vi står overfor et forsøk på terrorhandling, og etterforsker saken som det, sier Skjold.

– Vi har avdekket høyre-ekstreme holdninger. Siktede har uttrykt holdninger der han hyller Quisling og at han har innvandringsfiendtlige holdninger, sier Skjold.

Rettspsykiatrisk undersøkelse

Politiet har tidligere vært oppmerksomme på mannen, men vil ikke si noe om når de sist hadde kontakt med ham.

Politiet har konkludert med at det ble avfyrt flere skudd inne i moskeen. Da politiet kom til stedet, hadde to medlemmer av moskeen allerede fått kontroll på siktede.

– De som overmannet gjerningspersonen har vist stort mot. Det er ingen tvil om at den innsatsen disse gjorde har hindret at dette kunne fått helt andre konsekvenser, sier Skjold.

Politiadvokat Hjort Kraby sier gjerningsmannen skal fremstilles for varetektsfengsling mandag.

– Det er også en løpende vurdering av ham, vi ønsker å få gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse, sier han.

Politiet ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom den drepte kvinnen og siktede ytterligere, annet enn at de har en familierelasjon. Dette er av hensyn til den øvrige familien.

Økt sikkerhet

Søndag feirer tusenvis av muslimer høytiden eid. Politiet i Oslo bevæpnet seg lørdag kveld for å kunne sikre høytiden ved moskeer i hele hovedstaden.

– De sikkerhetstiltakene vi har satt i gang vil vare ut søndag, sier Thomassen.

– Det er et klart mål for oss at de som deltar i eid-feiringen og er i Oslo for øvrig skal føle seg trygge, sier han.

Han sier ingenting tyder på at det er økt risiko for flere hendelser i fremtiden.

Også PST bistår Oslo politidistrikt med resurser og kunnskap.

– Vi er i en innledende fase og det er for tidlig å trekke konklusjoner, men det er høy aktivitet hos oss nå, sier kommunikasjonssjef i PST, Martin Berntsen, til TV 2.

– Vi vurderer trusselbildet fortløpende, men må komme tilbake til om dette endrer på noe, sier han.

Skyting og drap

Det var like over klokken 16 lørdag at politiet fikk de første meldingene om skyting ved al-Noor-moskeen i Bærum.

Da politiet kom til stedet noe senere, var gjerningsmannen allerede overmannet av to av de tre personene som var i moskeen for å be på dette tidspunktet.

En mann i 20-årene ble pågrepet for skytingen, der ingen skal ha blitt alvorlig skadd.

Noe senere reiste politiet til en adresse knyttet til mannen. Der fant de en ung kvinne død.

Mannen ble sent søndag kveld siktet for både drap på kvinnen og skytingen på moskeen.