TV 2 har foreløpig ikke identifisert mannen som etterforskes for forsøk på en terrorhandling mot en moské i Bærum. Samtidig er identitet og bilde av han kjent på flere fora og blogger på internett. Dette er en krevende vurdering, og redaktørstyrte medier er varsomme med å identifisere på et så tidlig tidspunkt. Men vi diskuterer det løpende, parallelt med informasjonen vi henter inn.

TV 2 følger Vær varsom-plakaten, som er tydelig på at mediene skal være varsom med bruk av navn og bilde i forbindelse med straffbare forhold. Spesielt når det gjelder unge folk. Mannen som er pågrepet er bare 21 år.

Ingenting er bekreftet om hans psykiske tilstand, han har ikke forklart seg, og vi vet for lite om hvordan identifisering vil ramme hans nærmeste - fordi vi ikke har fullstendig oversikt. Per nå vet vi ikke om drapet av den unge kvinnen han hadde en nær relasjon med, kan settes i sammenheng med det som fremstår som et terrorforsøk i moskeen. Det gjør avgjørelsen om identifisering mer krevende.

Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det er Vær varsom-plakaten tydelig på. Så hva taler for identifisering?

I øyeblikket politiet fastslår at det er et terrorforsøk, er det praksis for identifisering - i lignende saker internasjonalt. Vi har dokumentasjon fra fora på internett, som støttes av politiet, at dette var en planlagt terrorhandling. Han har vist høyreekstreme holdninger, inkludert innvandringsfiendtlige ytringer, han har skaffet seg våpen, skuddsikker vest og annet utstyr. Inspirert blant annet av masseskytingen på New Zealand.

Intensjonen bak terror er å skape frykt. Dette utløser i etterkant også et stort informasjonsbehov i befolkningen, fordi vi ønsker å forstå. Vite mest mulig om motivet, hvem han er, hva slags bakgrunn han har, om han var alene om handlingen - og ikke minst om dette kan utløse andre, tilsvarende angrep. Hvordan kunne det skje?

Dette er det første moskéangrepet av denne typen i Norge, og kan også potensielt settes i sammenheng med en global trend med angrep som er basert på raseideologi og høyreekstremisme. En identifisering og informasjon om den pågrepne, kan gi befolkningen viktig informasjon i en så alvorlig hendelse som dette.

I TV 2 ønsker vi å være åpne overfor seerne og leserne våre om hvordan vi vurderer dette spørsmålet. Denne saken utvikler seg nærmest fra minutt til minutt, og dermed vil spørsmålet om identifisering gjøre det samme. Det viktigste for oss, er at det vi formidler er fakta og ikke rykter, og at informasjonen oppleves relevant for dere som følger oss.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør, TV 2