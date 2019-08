Mohamed Elyounoussi (25) var ikke å se verken på banen eller benken da Southampton tapte 0-3 mot Burnley i lørdagens sesongpremiere.

Manager Ralph Hasenhüttl bekreftet tidligere denne uka at «Moi» står fritt til å finne seg en annen klubb.

Etter det TV 2 erfarer kunne nordmannen hoppet på et tilbud fra Leeds noen uker før det engelske overgangsvinduet stengte torsdag.

Manager Marcelo Bielsa ønsket Elyounoussi på en låneavtale, men Championship-klubben skal ikke ha greid å møte lønnskravet fra 25-åringen og Southampton.

Leeds så lenge ut til å sikre et etterlengtet opprykk til Premier League sist sesong, men snublet på tampen, ramlet ned på tredjeplass og mislyktes til slutt i playoff-kampene.

Slik VG meldte torsdag forsøkte også Middlesbrough å hente Elyounoussi på lån på overgangsvinduets siste dag, men også her strandet avtalen på lønn.

Hasenhüttl har ikke stengt døra fullstendig for at «Moi» kan komme tilbake.

– Alle som er i troppen har en fremtid her om de viser seg frem. Han er en hardtarbeidende mann. Alle har en sjanse. Det samme har «Moi», sier Southampton-sjefen.

TV 2 vet at det fortsatt jobbes for et klubbskifte for nordmannen, fortrinnsvis et lån til en klubb i en annen europeisk liga. Det er fortsatt tre uker igjen av overgangsvinduet i de fleste europeiske ligaer.