En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter angrepet mot al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag ettermiddag.

Skytingen skjedde dagen før eid al-adha og lørdag kveld ble det kjent at menigheten hadde flyttet feiringen sin til Thon hotel i Sandvika.

Det var klokken 16.42 lørdag ettermiddag at Oslo politidistrikt meldte om en skyteepisode i en moské i Bærum.

Overmannet gjerningsmannen

Gjerningsmannen ble pågrepet da politiet kom til stedet, takket være innsatsen til 65 år gamle Mohammed Rafiq og de andre som befant seg i moskéen.

Det ble lørdag opplyst at mannen som hadde fått kontroll på gjerningsmannen var 75 år gammel, men søndag opplyses det at Rafiq er 65 år gammel.

Ifølge informasjonssjefen i moskeen har Rafiq fått kutt over øyet og riftskader på beina etter hendelsen.

– Jeg er veldig glad for hjelpen og støtten jeg har fått, sier Rafiq til pressen utenfor Thon hotel søndag formiddag.

65-åringen har gitt sin forklaring til politiet.

To helter

Abdul Ali som er med Rafiq og møter pressen lørdag forteller at 65-åringen var rask da gjerningsmannen kom inn i moskeen lørdag.

– Det varte en stund før man så fikk hjelp av Irfan Mushtaq, styremedlem, og politiet kom til stedet, sier han.

Al-Noor moskeens forstander Irfan Mushtaq understreker at det er to helter som møter pressen utenfor Thon hotel i Sandvika søndag, og viser også til mannen som hjalp Rafiq med å overmanne den siktede.

– Det vi ønsker å ha mest fokus på nå, er at de to heltene våre får ro og fred i dag til å være med familien, så får vi heller følge opp, sier han.

Siktet for drap og drapsforsøk

I tillegg til drapsforsøk er gjerningsmannen siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

TV 2 snakket søndag morgen med Unni Fries, den siktede mannens forsvarer.

Hun fortalte da at det var gjennomført et kort avhør natt til søndag. Utover det ønsker advokaten foreløpig ikke å uttale seg ytterligere.

SIKKERHET: Nødetatene er ved Thon hotell Sandvika søndag. Foto: Mina Maria Rise, TV 2

Alvorlig situasjon

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sa til TV 2 fredag kveld at det er en svært alvorlig situasjon som har skjedd i Bærum lørdag kveld.

– Jeg vil understreke at politiet nå gjør alt de kan for at alle muslimer i Norge skal få feire eid i ro og fred og i trygge rammer, sa han.

Senere lørdag kveld opplyste også politiet at de bevæpnet alt politi i Oslo, og at de ville sette inn ekstra mannskap i forbindelse med eid-feiringen søndag.

– Begrunnelsen er at de som deltar i feiringen skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Erik Thomassen.

Saken oppdateres.