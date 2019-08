Søndag morgen snakket TV 2 med Unni Fries, forsvarer for mannen i 20-årene som er siktet for drap og moské-skytingen lørdag.

Hun fortalte da at det var gjennomført et kort avhør natt til søndag.

– Utover dette ønsker jeg ikke uttale meg om saken, sier Fries.

Politiet sier søndag morgen at mannen ikke har ønsket å forklare seg for dem under avhøret.

– Han har derfor ikke tatt stilling til siktelsen. Etterforskningen av hendelsene har pågått i hele natt og fortsetter søndag, sier Rune Skjold, fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt.

Bakgrunn: Mann avfyrte skudd i moské i Bærum

Økt bemanning

Politiet har søndag økt bemanningen for å øke beredskapen, og blant annet trygge feiringen av eid, som tusenvis av muslimer feirer søndag.

– Vi har ingen opplysninger nå som skulle tilsi at dagens planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres. Vi har iverksatt ulike forebyggende tiltak både synlige og ikke synlige, sier Jan Eirik Thomassen, politiinspektør i Oslo politidistrikt.

Likevel har politiet i Oslo bevæpnet alle sine mannskaper fra lørdag kveld. De ber også publikum som har informasjon om saken til å ta kontakt med dem.

Politiet ber alle som har informasjon som kan være relevant for etterforskningen av moskeskytingen og drapet i Bærum om å ta kontakt via politiets tipsløsning på internett: https://t.co/qvoXET1dE9 — Oslo politidistrikt (@politietoslo) August 11, 2019

Tok seg inn i moské

Det var klokken 16.42 lørdag ettermiddag at Oslo politidistrikt meldte om en skyteepisode i en moské i Bærum.

Det skal kun ha vært rundt tre personer i moskeen da angrepet skjedde, og en mann i 70-årene klarte å få kontroll på gjerningsmannen. Da politiet kom til stedet var situasjonen allerede avklart.

Senere opplyste politiet at gjerningsmannen er en norsk borger, bosatt i området.

Det var klokken 16.07 at politiet fikk inn de første meldingene om saken.

Senere lørdag kveld var beredskapstroppen på plass på en adresse den siktede har tilknytning til. Der ble en ung kvinne funnet død.

Kvinnen skal ha en familierelasjon med den siktede mannen.

Sent søndag kveld ble det klart at politiet ser de to hendelsene i sammenheng, og at mannen er siktet for både drapet og skytingen.