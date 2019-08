Politiet forteller under en pressekonferanse klokken 23 lørdag kveld at de setter inn ekstra mannskap søndag som en respons på lørdagens angrep mot en moské i Bærum.

Søndag markeres høytiden Eid-al-Adha, og det er ventet at tusenvis av muslimer samles i moskeer i Norge.

– Begrunnelsen er at de som deltar i feiringen skal være så trygge som mulig, sier Jan Erik Thomassen i Oslo-politiet.

Han forteller at fra og med lørdag kveld vil alle politifolk i Oslo politidistrikt bli bevæpnet, og at det er iverksatt flere trygghetstiltak under arrangementene.

– Vi vil ha både uniformerte og sivile mannskap til stede. Det skal være trygt å feire Eid.