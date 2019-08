United-legendens klare melding: – Han må sparkes ned på trening

– Vi følte vi fikk vårt United tilbake

Både Neville og Giggs har siden Sir Alex Ferguson ga seg som United-manager vært innom trenerteamet i klubben. Giggs var også midlertidig manager etter at David Moyes fikk sparken. De ser klare forskjeller på Ole Gunnar Solskjær og de forrige managerene, David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

– Alle sammenligner stilen og måten de spiller fotball på. Da Ole kom inn følte vi at vi fikk vårt United tilbake, sier Neville.

– Det Ole gjør er at han viser autoriteten sin overfor laget, men spiller en type fotball fansen vil komme for å se.

– Kanskje har ikke fokuset fra klubben og spillerne vært 100 prosent på fotball i fortiden. Det må den være nå, ellers vil det være sju år til United vinner ligaen. Du ser for deg at det blir lengre og lengre til når du ser at City, Liverpool og Chelsea blir bedre. Det City og Liverpool viste i Community Shield er nivået vi må tilbake til. Du kan se retningen Solskjær vil ta United i.

Giggs legger til at Klopps start ikke var all verden, men at det var en gradvis forbedring, og at United-fansen nå ønsker å se det samme.

– Jeg sier ikke at vi kommer til å vinne ligaen, men dersom du begynner å se forbedringer og en kulturendring vil du dra og se kamp.

– Vi ønsker alle å se Ole ha suksess, men selv om han ikke skulle ha det tror jeg han vil forlate klubben i en bedre tilstand enn da han tok over, sier Giggs.