Eriksen-debatt skapte høy temperatur: – Du har gått helt i vranglås

Se den store Eriksen-debatten i toppen.

Christian Eriksen satt på benken i litt over en time mot Aston Villa. Dansken vil ikke skrive under ny kontrakt med Tottenham og har vært tydelig på at han ønsker seg bort fra klubben.

Helst vil han til Spania, men hittil har tilbudene latt vente på seg. Med kun ett år igjen av kontraktstiden begynner Tottenham å bli bekymret for at 27-åringen skal gå gratis neste sommer.

På Deadline Day hentet Spurs argentinske Giovani Lo Celso, av mange spådd som Eriksen-erstatter. Til tross for at Lo Celso ikke var i kamptroppen ble altså Eriksen likevel vraket i serieåpningen. Men på stillingen 0-1 så Mauricio Pochettino seg tvunget til å kaste innpå sin midtbanejuvel.

Eriksen storspilte og var delaktig i at Tottenham til slutt snudde kampen og vant 3-1. Det var med på å sette fyr på TV 2s Premier League-studioet hvor et ekspertpanel bestående av Simen Stamsø-Møller, Erik Thorstvedt og Petter Myhre kranglet så bustene føk hvorvidt det var klokt av Tottenham å selge dansken.

Ja, mener Thorstvedt. Neppe, mener Myhre og Stamsø-Møller.

Uenighet mellom ekspertene

Her følger deler av debatten som oppsto: (I toppen finner du den ni minutter lange videoen av seansen.)

– City har klasse-, klassespillere som sitter på benken. Det må Tottenham ha òg. Skal de være med hele veien, er de nødt til å ha gode spillere, poengterer Petter Myhre.

Thorstvedt uttalte under tabelltipset «at det vil være bortimot katastrofe» for Tottenham å beholde dansken. Argumentet er at det er usunn klubbdrift å la en verdensklassespiller gå gratis. Det står han på.

– Tottenham har prøvd, og prøvd og prøvd å få Eriksen til å signere en ny kontrakt. Mener du helt seriøst at det er bedre å vinke farvel til 70 millioner pund for å ha en spiller i ett år? Mener du virkelig at det er god klubbpolitikk, spør den tidligere Tottenham-målvakten, før han fortsetter:

– Det er ingen klubb i verden som sitter og ser på at sine beste spillere går ut kontraktene deres. Vi kan sitte her og tenke på kun det som skjer utpå banen, men vi må se på det mye større bildet, som er klubbdrift. Du må balansere ting.

– Nekter han å bli solgt akkurat nå, er i grunn klubben sjakkmatt. Nå risikerer Tottenham at Eriksen ser ut kontrakten. Om fem måneder kan han signere gratis for en ny klubb. Dette er en verdensklassespiller, sier Thorstvedt.