Lørdag ettermiddag meldte politiet at det var løsnet skudd i en moské i Bærum.

En person, en ung mann, er pågrepet.

Skyteepisoden skjedde ved al-Noor Islamic Centre i Ringeriksveien.

Norsk borger pågrepet

Politiet bekrefter på en pressekonferanse lørdag kveld at en person var overmannet da de kom til stedet.

– Det er en norsk borger med norsk bakgrunn. Han er bosatt i nærmiljøet, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse lørdag kveld.

Se hele pressekonferansen i toppen av saken.

Gjerningsmannen behandles lørdag kveld for skader han fikk under hendelsen.

Skjold forteller at politiet har hatt kontakt med mannen tidligere, men vil ikke si at dette dreier seg om en kriminell bakgrunn.

– Vi har ikke veldig mye opplysninger om han, vi har kjennskap til han, sier han.

Politiet ønsker på nåværende tidspunkt å gå ytterligere i detalj om gjerningsmannen.

Dette sier seksjonsleder Rune Skjold om skytingen i Bærum

En lettere skadd

Skjold forteller at en person har lettere skader.

– Vi er noe usikre på hva disse skadene kommer av og undersøker dette videre, sier han.

– Vi setter inn en del ressurser for å se om vi kan få kontroll på situasjonen. det jobbes aktivt ute, vi jobber også inne med å kartlegge hva årsaken er og hva bakgrunnen til dette er, fortsetter seksjonslederen.

Ingen informasjon om andre aktører

Politiet har foreløpig ingen informasjon som tilsier at andre aktører er involvert i hendelsen. Samtidig understreker han at man foreløpig ikke kan utelukke fullstendig at det er andre involverte.

– Derfor setter vi inn noe ressurser på å kartlegge om det også er andre involverte, sier han.

Søndag er det Eid.

– Vi kartlegger nå om vi må gjøre noen tiltak fra politiets side for å bedre sikkerheten og gjøre det sikkert for deres feiring, sier Skjold.

– Det vil tas en vurdering utover og den operative siden av Oslo politidistrikt vil se på det utover kvelden, legger han til.