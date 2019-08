– Vi skal sørge for at dere er trygge i morgen

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til TV 2 at det er en svært alvorlig situasjon som har skjedd i Bærum lørdag kveld.

– Det er veldig viktig for oss å understreke at alle må få lov å ha sin religion i Norge. Et angrep på religion, enten det er i en moské, en synagoge eller en kirke, det fordømmer vi på det sterkeste, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Jeg vil understreke at politiet nå gjør alt de kan for at alle muslimer i Norge skal få feire eid i ro og fred og i trygge rammer.

Det var klokken 16.42 lørdag ettermiddag at Oslo politidistrikt meldte at det hadde vært en skyteepisode i en moské i Bærum.

Skyteepisoden skjedde ved al-Noor Islamic Centre i Ringeriksveien.

Bakgrunn: Mann avfyrte skudd i moské.

Delte i nettforum

En ung, norsk mann som er bosatt i området er pågrepet av politiet. To timer før mannen i 20-årene gikk til angrep, postet en mann med hans navn en melding på et nettforum.

Der hyllet han New Zealand-terroristen (28), som tidligere i år drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch, det verste angrepet på muslimer i Vesten.

– Er dette terror?

– Jeg er kjent med at PST nå blir holdt løpende orientert av politiet som etterforsker saken og så må de få etterforske videre før vi kan fastslå hva som har skjedd, sier justisministeren.

Vurderer sikkerheten

Kallmyr har når TV 2 snakker med han lørdag kveld, ingen ytterligere informasjon om gjerningsmannen enn det som har kommet frem i media.

– Jeg håper at alle har det godt der nå, at alle muslimer går ut og feirer eid i morgen, vi skal sørge for at dere er trygge, sier han.

Videre forteller justisministeren at politiet vurderer nødvendige sikkerhetstiltak. Samtidig understreker han at politiet også har uttalt at man skal kunne føle seg trygg under Eid-feiringen.

Statsminister Erna Solberg reagerer på lørdagens skyteepisode. Foto: TV 2

Reagerer sterkt

Også statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2 at hun reagerer sterkt på at et gudshus har blitt utsatt for en slik episode.

– Mine tanker går først og fremst til alle de som i dag har opplevd dette som en vanskelig situasjon som virkelig har satt en støkk i dem, og selvfølgelig til alle pårørende, sier statsministeren.

– Forstanderen i moskeen sier at han ikke lenger føler seg trygg, hva vil du si til han?