Spisstalentet utlignet først til 1-1 etter 22 minutter etter at gjestene hadde tatt en tidlig ledelse. Salzburg gikk opp i 2-1 før pause med et selvmål.

20 minutter ut i den andre omgangen satte Haaland inn 3-1 til hjemmelaget, mens Wolfsberger reduserte tolv minutter før slutt.

Minuttet før slutt satte Haaland inn sitt tredje mål for dagen og sørget dermed for at Salzburg har tre seire av tre mulige i serien. De topper dermed tabellen. På overtid la hjemmelaget på til 5-2.

– Jeg skal ta ballen med hjem, og la den være kjæresten min i natt, sier Haaland til Sky Sports Austria.

Haaland har hatt en glimrende start på sesongen. I sesongåpningen hadde han en flott målgivende pasning, og han fulgte opp med sitt første ligamål for sesongen i andre serierunde. Lørdag ble det altså tre mål, og dermed er stortalentet toppscorer i ligaen.

19-åringen scoret også hattrick da Salzburg vant 7-0 over vSC-ESV Parndorf i første runde i cupen.

