En ung mann, beskrevet som hvit i huden, ble lørdag pågrepet etter en skyteepisode i al-Noor moské i Bærum.

Tidligere forstander Irfan Mushtaq forteller at gjerningsmannen kom inn i moskeen med haglegevær og pistol. Han gikk i skuddsikker vest, sorte klær og hadde beskyttelse på knærne.

Politiet fikk den første meldingen om skytingen klokken 16.07.

Det lå hylser og blod på teppene inne på moskeen etter at gjerningsmannen i 20-årene skjøt seg inn gjennom en glassdør.

Ifølge Mushtaq ble moskeen sikret for to måneder siden, slik at man ikke lenger kan gå rett inn. Det var terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand som gjorde at moskeen satte i gang et arbeid for å skjerpe sikkerheten.

Havnet i basketak

Et av medlemmene i moskeen, en mann i 70-årene, overmannet gjerningsmannen.

– Han havnet i basketak med gjerningspersonen og ble blant annet slått i øyet mens han forsøkte å få kontroll, forteller Mushtaq til TV 2.

TV 2 kjenner identiteten til mannen som er pågrepet.

To timer før mannen i 20-årene gikk til angrep, postet en mann med hans navn en melding på et nettforum.

Der hyllet han New Zealand-terroristen (28), som tidligere i år drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch, det verste angrepet på muslimer i Vesten.

– Det har vært gøy. Valhall venter, heter det i meldingen.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til TV 2 at de er i tett dialog med politiet.

– Vi jobber intenst med å finne ut hva dette er og om dette vil påvirke trusselbildet, sier han.

– Bosatt i nærmiljøet

Politiet bekreftet under en pressekonferanse lørdag kveld at en person var overmannet da de kom til stedet.

– Det er en norsk borger med norsk bakgrunn. Han er bosatt i nærmiljøet, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse lørdag kveld.

Skjold forteller at politiet har hatt kontakt med mannen tidligere, men vil ikke si at dette dreier seg om en kriminell bakgrunn.

– Vi har ikke veldig mye opplysninger om han, vi har kjennskap til han, sier han.

Saken oppdateres.