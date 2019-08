Start selger Tobias Christensen til Molde. Unggutten hadde kun ett år igjen av kontrakten med Kristiansand-klubben.

Den offensive midtbanespilleren har produsert fem mål og seks målgivende pasninger i årets OBOS-sesong for Start.

– Veldig glad for å få en ung ambisiøsspiller, en av den beste vi kunne få i denne kategorien til klubben, og som passer fint inn i den måten vi tenker fotball på, så denne er vi glad for sier hovedtrener Erling Moe i en pressemelding.

– Utrolig glad for å være på plass her i Molde, det er en meget bra klubb som jeg har følt meg ønsket av og ser stort frem til å komme i gang sier Christensen selv i pressemeldingen.

– Grunnen til at jeg velger å dra til Molde nå er fordi jeg tror jeg kan utvikle meg ytterligere som spiller der. Det er en klubb som har vist at de er veldig dyktige på akkurat det. Det å kjempe om gull i eliteserien og europacupspill er også ting som alle spillere drømmer om, sier Vigør-gutten til Starts egen hjemmeside.

19-åringen kom til Start fra barndomsklubben Vigør for fire år siden.

– Ga beskjed om at han ønsket nye utfordringer

Sportslig leder i Start, Tor Kristian Karlsen, forklarer overfor TV 2 hvorfor de nå velger å selge juvelen.

– Kontrakten hans gikk ut neste sommer og Tobias hadde gjort det klart at han ønsket andre utfordringer, uansett hvilken divisjon Start skulle befinne seg i. Dermed var det viktig for oss å sikre en sum for Start og for moderklubben til Tobias, Vigør, som gjør en fantastisk jobb med talentutvikling på Sørlandet. I tillegg tok vi selvsagt hensyn til Tobias sitt ønske om å få krige om Eliteseriemesterskap og få prøve seg i Europa League.

Han forteller at det smerter å miste en så lovende lokal spiller.

– Selvsagt skulle vi helst ha fått Tobias til å signere en femårskontrakt med Start, men slik er fotballen. Han har noe spesielt ved seg og vil alltid velkommen tilbake. I mellomtiden håper vi han lykkes både i Molde og om han skulle havne i utlandet. For oss går livet videre. Vi har mange andre talentfulle spillere i stallen og kampen om opprykk fortsetter.

Karlsen vil ikke ut med hvor mye Molde har måtte betale for 19-åringen.

– Innholdet i avtalen forblir konfidensielt mellom klubbene, men vi har som sagt kommet frem til en løsning som sikrer en respektabel gevinst både for Start og Vigør.