Det skriver politiet i Oslo på Twitter klokken 16:42.

En person er skutt. Skadeomfanget er ukjent.

Skyteepisoden skjedde ved al-Noor Islamic Centre i Ringeriksveien i Bærum.

Politiet opplyser om at en person er pågrepet.

– Et av våre medlemmer har blitt skutt av en hvit mann med hjelm og uniform, sier forstander Irfan Mushtaq til avisa Budstikka.

– En etnisk norsk mann med haglegevær og pistoler kom inn moskeen, og knuste glassruter. Han begynte så å skyte rundt seg, sier forstanderen til TV 2.

Gjerningsmannen skal ha bli overmannet av tre medlemmer i moskéen.

Øyvind Myhre ved krimvakta i Oslo forteller til TV 2 at de ikke kommer til å kommentere skyteepisoden ved nåværende tidspunkt.

Klokken 17:11 skriver politiet på Twitter at det ikke tyder på at flere har vært involvert. Videre opplyser de at en person er lettere skadet.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Al-Noor Islamic Centre er et muslimsk trossamfunn som ble grunnlagt i 1983. Det holdes en rekke arrangementer for å markere religiøse høytider og fremme samfunnsengasjement og brobygging mellom medlemmene og lokalsamfunnet ved moskeen.

Saken oppdateres!