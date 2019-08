I sommer har vi i Broom nok en gang fått tilsendt en god bunke med bilder av kamuflerte testbiler ute på veiene, både i Norge og andre land.

Stina Halmø Lunde (17) fra Bergen er den siste i rekken som har sendt oss bilder. Hun har vært på ferie Frankrike med moren Live Cathrine Halmø og søsteren Hanna Halmø Lunde.

Da de fikk øye på tre kamuflerte biler i følge, var Stina raskt oppe med kameraet. Hun tenkte at pappa Øystein Lunde, som ikke var med på turen, ville sette pris på bilder av bilene.

– Det var på motorveien langs den franske rivieraen at det plutselig dukket opp tre kule biler. Jeg tenkte med en gang på pappaen min, som er veldig bilinteressert. Så jeg tok noen bilder for å vise ham. Jeg er ikke så bilinteressert selv, men disse så veldig tøffe ut, forteller 17-åringen.

Heldigvis sendte hun også bildene hun tok hit til oss i Broom. Det er vi svært glade for. Her snakker vi ikke om hvilken som helst biler ...

Brukt BMW M3: Drømmebil – og potensielt mareritt

Blir blank i øynene

Vi har nemlig kikket nærmere på bildene, og er rimelig trygge på hva dette faktisk er:

– Her har Stina fått bilder av noen skikkelige godbiter, sier redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Han mener nemlig det er snakk om BMW 3-serie og X5.

– Nye 3-serie har vi jo allerede både sett og kjørt i flere varianter, inkludert stasjonsvogn. Men det nye her, er at vi snakker om toppmodellen: M3! Det er en betegnelse som jo kan få BMW-entusiaster til å bli blanke i øynene på et øyeblikk. Og den SUVen er ikke noe mindre heftig! Det er, såvidt jeg kan skjønne, X5 M. Det blir etter alle solemerker noe av det villeste du får i SUV-segmentet, forteller Broom-Vegard med dårlig skjult entusiasme.

BMW M3 E30: Det ble ikke tøffere enn dette

Her er det lett å se at bilen har ekstra kraftige bremsesiver, og ikke minst store hjul. Foto: Privat

Store hjul og brede skjermer

Det som gjør at han føler seg såpass sikker på at vi snakker om de helt spesielle modellene, er noen hint som man ikke får skjult med folie: Fire enderør, ekstra spoiler på bakluka, store hjul og ventilerte bremseskiver.

– Kikker man ekstra nøye, er det også mulig å se at skjermene foran og bak er noe bredere enn på en standard modell. Alt dette er tegn på at vi snakker om en M-bil, sier Broom-Vegard.

Broom-Vegard har også eid en BMW M3

To varianter av M3

M3 er altså firedørsutgaven – mens coupeen nå heter M4 – etter at BMW endret litt på måten de navngir modellene sine. Oddetall er imidlertid fortsatt mest fornuft – mens partall er de mest sporty modellene.

– Sjefen for BMWs M-avdeling, Markus Flasch, har bekreftet at M3 kommer i to varianter: En med rundt 480 hk og en med 510 hk. Det er også bekreftet at M3 for første gang vil bli tilgjengelig med firehjulsdrift. Men som med M5, vil du kunne velge å sende alle kreftene til bakhjulene, når du har lyst til å leke litt. Det ryktes dessuten at M3 blir tilgjengelig med manuell gir! Da snakker vi entusiastbil, forteller Brooms redaksjonssjef.

Snart klar til å vises

Disse bilene vil naturligvis gå rett i strupen på Mercedes AMG C 63 S, Audi RS5 – og Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Det er ventet at M3 vil bli vist for første gang på bilutstillingen i Frankfurt i starten av september.

– Dit skal selvsagt vi i Broom, og jeg håper virkelig vi får se M3 og M4 der! Det blir veldig spennende. Da får vi jo også mange flere detaljer. Men vi kan i alle fall anta at det er snakk om samme 3-liters twinturbo-motor som står i SUVene X3 M og X4 M.

Og med det er vi jo egentlig elegant over på SUVen som Stina har fått bilde av ...

BMW M6: – Drømmebilen gjorde meg nesten venneløs

Her er SUVen som kan bli en skikkelig hytteracer! Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, tror det skjuler seg en 4,4-liters V8-motor under panseret.

SUV-rakett!

X5 M er også en bil mange har store forventninger til. Her har BMW virkelig lagt lista høyt, de siste årene. Og vi tipper de vil dra på ytterligere med den nye modellen.

– Her kan vi nok vente oss 4,4-liters V8-motoren som gir minst 600 hk. Og jeg ser ikke bort ifra at det kommer en Competition-utgave også – som får enda litt mer å rutte med. Den vil jo uansett ikke bli like rask som M5, M6 og M8, selvsagt. Vi snakker fortsatt om en SUV, her. Men sammenlignet med andre SUVer, er det nok ikke mange som vil henge med her, mener Vegard.

Han er veldig glad for både Stina sine bilder, og alle de andre som har kommet av "spionbilder" i sommer.

– Veldig artig at så mange tenker på oss, når de ser slike biler. Det håper jeg de fortsetter å gjøre videre, også.

Familiebiler blir ikke heftigere enn dette

Se video: Se og hør første generasjon BMW M3 i klippet under: