Erik (19) med hat trick i storseier – feiringen irriterte Horneland

Rosenborg-Tromsø 5-2

Et Mesterliga-jagende Rosenborg sparte en rekke av sine antatt beste spillere mot Tromsø, men ungguttene som fikk sjansen gjorde jobben.

Med formspiller Alexander Søderlund hvilende på benken fikk Erik Botheim en sjelden sjanse fra start. Den tok han godt vare på.

19-åringen scoret sine tre første Eliteserie-mål for sesongen og viste vei i det som til slutt ble en komfortabel 5-2-seier.

Og det var flere lyspunkt for Rosenborg. To av målene ble regissert på strålende vis av 17 år gamle Emil Konradsen Ceide.

Målfeiringen irriterte Horneland

Med Nicklas Bendtner ute av bildet trodde mange at dette skulle bli Erik Botheims sesong, men Oslo-gutten har fått få sjanser i år. Dette var kun Botheims tredje Eliteserie-kamp for sesongen, og 19-åringen feiret sitt første mål i kampen med en tvetydig gest som virket å symbolisere at han frøs etter lang tid i kulden.

Trener Eirik Horneland ropte spilleren til seg og var tydelig misfornøyd med spissens fokus. Men like før pause scoret han sitt andre for dagen og feiret på samme vis. 25 minutter før slutt satt hat tricket, men da feiret Botheim sammen med lagkameratene.

– Det kalles mental styrke, sa Botheim til MAX i pausen. Han bekreftet at Horneland hadde kalt ham til seg etter feiringen.

– Han sa jeg måtte holde fokus, men du så at jeg scoret ett til, så fokuset er det ikke noe galt med.

Horneland skal ha truet med å bytte Botheim ut etter gesten, og sendte sporenstreks Alexander Søderlund i oppvarming.

– Jeg gir ham en sjanse til og så får vi se. Jeg tror han har lært nå, sa Horneland til MAX i pausen.

Botheim legger seg flat

Etter kampen la Botheim seg flat for måten han feiret på.

– Det var litt idioti. Jeg har vært ute av laget og det var mye følelser. Jeg burde heller takket lagkameratene mine som serverer meg gjennom hele kampen, sier Botheim til TV 2.

– Det føles helt strålende. Egentlig en perfekt dag. Det har vært tøft den siste perioden ikke å pille. Men jeg har vært god den siste tiden på treningen og takker Eirik for at han ga meg muligheten.

Bjørnebye kaller det for «tullefakter»

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye delte også ut både ris og ros til hat trick-helten overfor TV 2 etter kampen.

– Han er en goalgetter og det viser han på alle tre scoringene i dag. Han lukter mål. Det er en kamp han bør huske for livet, stort sett forhåpentligvis ut i fra positive opplevelser, og så må han lære litt at han er en del av et kollektiv, og må jobbe hardt videre for å utvikle seg. Han er fortsatt ung og har hatt fin utvikling hele veien hos soss. Han må ta nye steg nå. I dag var en veldig god start.