Det er en dårlig skjult hemmelighet at Neymar ønsker seg bort fra PSG.

Nå bekrefter den franske hovedstadsklubbens sportsdirektør, Leonardo, at de er i forhandlinger om et salg – uten å spesifisere til hvilken klubb.

– Samtalene har kommet lengre enn tidligere, men det er ingen enighet. Vi får se hva som skjer. Det er viktig for alle at fremtiden blir avklart, sier Leonardo til flere medier, ifølge Marca.

PSG-trener Thomas Tuchel bekrefter dessuten at Neymar ikke er en del av kamptroppen i ligaåpningen mot Nimes. Dette skal imidlertid skyldes at Neymar har vært skadet, og at han derfor har trent for seg selv.

Det er to år siden PSG gjorde 27-åringen til verdens dyreste fotballspiller. Skal en tro den spanske sportsavisen AS, er det Real Madrid som er i forhandlinger med den franske storklubben. Et konkret bud skal imidlertid ikke ha kommet på bordet.

Ifølge Mundo Deportivo vil Neymar helst til Barcelona. Brasilianeren skal imidlertid være lysten på en Real Madrid-overgang dersom katalanerne ikke kommer med et akseptabelt bud innen 20. august.