Med to runder igjen stakk Ingebrigtsen fra resten av konkurrentene, og han var helt overlegen. På den siste runden kunne Ingebrigtsen fri til publikum, og vant enkelt med tiden 13.37,09.

– Jeg tror vi ser en Filip Ingebrigtsen i historisk god form. Han ser helt uanstrengt ut, sa NRK-kommentator Vebjørn Rodal da Ingebrigtsen stakk med to runder igjen.

Gjert Ingebrigtsen er enig i at sønnen er historisk godt trent, og var godt fornøyd med det han presterte.

– Det ser kontrollert og solid ut. Vi er der vi skal være. Han har planlagt siden forrige VM at han ville løpe 5000 meter, og da har vi jobbet mot det. Han er i grei rute nå, sier han til NRK.

Hovedpersonen selv var også fornøyd.

– Det var utrolig gøy å løpe på hjemmebane. Jeg fikk tid til å nyte det litt underveis, så det var veldig gøy, sier han til TV 2.

– Jeg fikk en god luke, og da fikk jeg tid til å ta inn stemningen. Det er noe å ta med seg når jeg blir gammel.

– Det er utrolig gøy å løpe på lag. Jeg hadde lagkamerater både på indre bane og på tribunen som heiet. Det er jo en individuell idrett, men det gir en ekstra dimensjon når man løper for et lag og et land.

Det ble enkelt også for Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter. Han la seg rolig bak i feltet fra start. Med en runde igjen hadde han kommet seg helt fram i feltet, og da han justerte opp farten var det ingen som kunne holde følge. Til slutt vant han på 3.43,43.

Iuel, Grøvdal og Hynne vant

Både Amalie Iuel, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Hedda Hynne vant sine grener lørdag

I sterk vind leverte Iuel et godt løp, og vant med tiden 55,80.

– Med tanke på forholdene lurer jeg på om det er det beste hun har gjort i karrieren, sa NRK-kommentator Vebjørn Rodal.

– Jeg har sjelden sett Amalie stå oppløpet så godt, og her var det om ikke orkan, så sterk vind mot. Et kvalitetsløp av Amalie.

Hovedpersonen selv var naturligvis også fornøyd.

– Det føltes bra i dag. Jeg kjente meg bra på oppvarmingen, og tenkte at nå skal jeg bare gå for det og gutse. Det gjorde jeg, og det så ut til å funke, sier hun til NRK.

– Vi var ganske heldige og fikk medvind på første langside, så jeg klager ikke.

Karoline Bjerkeli Grøvdal vant kvinnenes 3000 meter greit med tiden 9.45,20, mens Hedda Hynne vant 800 meteren med tiden 2.09,94.

Norge kjemper i helgen om opprykk fra 1. divisjon til superligaen, som er øverste nivå. Norge stiller med sine beste utøvere, bortsett fra Karsten Warholm som står over på grunn av sykdom. Norge ligger for øyeblikket sju poeng bak Portugal. Seier gir elleve poeng.