Motherwell-Celtic 2-5

Det er på midtstopperplass vi er blitt vant til å se Kristoffer Ajer, og det er også her han har storspilt for Celtic de siste sesongene.

Borte mot Motherwell lørdag, måtte imidlertid Rælingen-gutten vikariere på høyreback-plass, og det gjorde han med bravur.

De hvite og grønnstripede havnet under allerede etter tolv minutter mot Motherwell da vertenes Liam Donnelly overlistet Scott Bain i Celtic-buret med en flott volley.

Men kun sekunder senere slo Ajer og Celtic tilbake. Den tidligere Start-spilleren gikk på et sugende løp fra sin høyreback-posisjon og fikk betalt. En frynsete backlinje satte Ajer onside og alene med keeper var 21-åringen tryggheten selv.

Unggutten avsluttet som om han aldri skulle gjort noe annet og kunne juble hemningsløst for sitt første mål i skotsk Premier League.

– For en glimrende overlapp, sa Viasport1s kommentator.

– Det er en ro og sikkerhet over avslutningen til Ajer. Midtstopper, høyreback, han kan avslutte. Nydelig utligning for Celtic.

Like før pause satte Leigh Griffiths inn 2-1 på frispark for Celtic. Etter 66 minutter økte Jamie Forrest ledelsen for bortelaget. Kvarteret før slutt sikret Odsonne Edouard 4-1. Det endte til slutt med 5-2-seier for de grønnhvite.

Ajer har den siste tiden vært i søkelyset til store klubber som AC Milan og Leicester. 21-åringen scoret også nylig i Champions League-kvalifiseringen mot estiske Kalju Nömme.