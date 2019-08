West Ham-Manchester City 0-5

Se historiens første VAR-annullering i Premier League i videovinduet øverst.

Manchester City lekte med West Ham og vant hele 5-0 i en kamp som best vil bli husket for dagen da VAR gjorde sin inntreden i Premier League.

Etter halvspilt førsteomgang sto det 1-0 til gjestene ved Gabriel Jesus. Det var ikke mer enn de fortjente.

Og i andreomgang ble det en ren parademarsj for den regjerende ligamesteren.

Først trillet Raheem Sterling inn 2-0 etter flott forarbeid av Kevin De Bruyne.

VAR-annullering

Så kom kampens store snakkis. Sterling ble spilt gjennom og trillet ballen videre til Gabriel Jesus som enkelt kunne sette ballen i tomt bur.

3-0, trodde alle, men for første gang er VAR en del av Premier League. Reprisene på VAR-rommet viste at armhulen til Sterling var svært marginalt i offside og målet ble annullert. En historisk dommeravgjørelse i Premier League.

Avgjørelsen virket å falle spesielt Jesus tungt for brystet. Like etter ble han byttet ut mot Sergio Aguero, og dermed måtte brasilianeren nøye seg med ett mål i ligaåpningen.

Og kvarteret før slutt måtte VAR i aksjon igjen. Riyad Mahrez vippet ballen gjennom til Sterling som lobbet ballen sikkert i mål. Denne gang virket det ved første øyekast som en klar offside, men VAR-bildene viste at Sterling var onside og scoringen ble stående.

For tidlig ute fra streken – ny VAR-avgjørelse

Og det skulle bli mer VAR-drama. Det er på forhånd blitt meldt at VAR ikke vil bli brukt like mye i England som man har sett i VM og Champions League. Men det var det lite som tydet på i London lørdag formiddag. Lukasz Fabiański reddet Agüeros straffespark like før slutt, men VAR mente at polakken var for tidlig ute fra streken og Agüero fikk en ny sjanse.

Den tok han godt vare på og 4-0 til City.

Samtidig som «VAR is fucking shit!» runget utover London Stadium fra et taktfast hjemmepublikum.

Og Joseps Guardiols menn var ikke ferdige. På overtid satte Raheem Sterling inn tredje mål for dagen. 5-0 til Manchester City.

Den femtende strake Premier League-seieren for City som dermed svarte på Liverpools overbevisende 4-1-seier mot Norwich fredag.

Det er ventet at kampen om seriemesterskapet nok en gang vil stå mellom de to kamphanene og da kan selv det minste feilskjær være kritisk. Enn så lenge virker begge lagene like fryktinngytende som forrige sesong.

– Vi må aldri glemme hvor bra dette er, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Man blir helt nummen av den kvalitetsfotballen vi får se.