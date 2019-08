Regjeringen klarte å samle et betydelig politisk flertall – inkludert Arbeiderpartiet – da de i 2015 fikk vedtatt det som ble hetende «nærpolitireformen».

Antall politidistrikter ble redusert fra 27 til 12. Tanken bak var større politidistrikter og etableringen av større etterforskningsmiljøer.

Nå mener Ap at nok er nok.

– Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sier Støre til VG.

– Denne reformen har vært dårlig ledet. Syv ulike justisministere fra Frp har ledet den, men den har vært ledelseløs. Da kan ikke Arbeiderpartiet ta ansvar for det vi ble enige om i 2015, sier Støre til TV 2.

– Det er en kritisk svikt på etterforskningssiden. Det etterforskes for lite og for sent. Det blir kø i domstolene og dermed får folk strafferabatt. Det blir helt feil, sier Støre.

Støre sier Ap ønsker å bevilge penger til mer operativt politiarbeid.

– Dette har vært en sparereform for regjeringen. De har gitt med den ene hånden, men kuttet mer med den andre, sier Ap-lederen.

Frp: «Vingle-Jonas»

Jutisminister Jøran Kallmyr (Frp) reagerer på Ap-utspillet.

– Dette er typisk «Vingle-Jonas», spør du meg. Her prøver liksom Ap å være et ansvarlig parti, og støtte store reformer sånn som Ap alltid har gjort, men så blir fristelsen til også å være opposisjonsparti for stor. De vil ri begge hestene. Derfor er det vanskelig å ta Ap seriøst her nå, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til VG.

REAGERER: Siv Jensen åpnet valgkampinnspurten i Os lørdag. Her sammen med tidligere Os-ordfører Terje Søviknes. Foto: Kristine Kjendalen / TV 2

Frp-leder Siv Jensen liker ikke at Støre peker på den hyppige utskiftningen av justisministere som en del av problemet.

– Det er med respekt å melde bare en tøvete bortforklaring fra Støre sin side. Faktum er en kraftsamling av ressurser for å møte et nytt og mer krevende kriminalitetsbilde. Her driver Støre et spill og er mye mindre opptatt av å finne løsninger på et reelt problem, sier Jensen til TV 2.

Vedum: – Klokt av Støre

Statsminister Erna Solberg (H) sier det tar tid å gjennomføre en såpass stor reform.

– Vi jobber med alle de tingene Støre etterlyser og påpeker. Dessuten er politiet nå i stand til å etterforske de store og kompliserte overgrepssakene som de ikke fikk til før, sier Solberg til TV 2.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller Arbeiderpartiets snuoperasjon en klok vurdering.

– Reformen har skapt masse byråkrati, dårlige løsninger og stor frustrasjon internt i politiet. Det er på tide at både Arbeiderpartiet, Høyre og Frp lytter når man gjennomfører denne type reformer og sørger for at man har tjenester nært folk, sier Vedum til TV 2.