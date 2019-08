– Svært bekymringsfullt, og et varsel til velgerne

– Høyre er først og fremst opptatt av å stå frem som originale, uten at det løser utfordringen, sier Johansen.

Videre legger han til at Høyre har bestemt seg for å samarbeide med Frp og Bompengepartiet.

– Ett parti benekter menneskeskapte klimaendringer, og ett vil fjerne bomringen og dermed øke trafikken. Jeg har vanskelig for å se for meg at det er veldig klimaambisiøst, sier Johansen.

Visjon

Målet for byrådets klimastrategi er å kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Da skal alle kjøretøy være uten klimautslipp, biltrafikken redusert med en tredel, og byen skal fase ut all bruk av fossil diesel på bygge-og anleggsplasser.

Raymond Johansen mener det er mulig, men sier de er avhengige av hjelp fra staten og næringslivet.

POSITIVE: Raymond Johansen (Ap) og Lan marie Nguyen Berg. (Mdg) Foto: Junge, Heiko

– Når Karsten Warholm og Ingebrigtsen-gutta setter seg hårete mål og når dem, kan vi også klare det, sier han.

For å klare det sier han at staten er nødt til å følge samme regler som kommunen når det gjelder fossilfrie byggeplasser. Et samarbeid er også viktig for å få bilene over til å bli elektriske innen 2030.

– Staten har sagt de ønsker et forbud mot fossilbiler etter 2025. De må fortsette å fjerne moms, og det må være billigere for elbiler i bomring, sier Johansen.

– Men hvis så mange biler forsvinner fra veiene, så vil bompengeinntektene gå ned. Hvordan kan vi da finansiere sykkelveier, T-bane og veier?

– Vi kommer ikke til å bli et samfunn helt uten biler, jeg skal i hvert fall ha bilen min, sier Johansen.

Videre sier han at det fortsatt vil koste å kjøre på veiene, og at utbyggingen av sykkelveinettet på sikt vil bli ferdig, og kollektivtilbudet vil utbedres. For å finansiere det er de avhengig av at kommunen investerer, og at staten også bidrar.

– Løpende drift må kommunen selv ta ansvar for, og de investeringene skal vi gjøre, sier Johansen.