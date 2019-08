Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.30.

De opplyser at kvinnen, som er lokal, ble bekreftet død på stedet. Pårørende er varslet.

– Vi jobber på stedet. Vi har avhørt vitner på stedet. Om de har sett akkurat selve ulykken eller bilen i forkant, er jeg ikke kjent med, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Åstedet ble sperret av og krimteknikere har jobbet på stedet.

Like etter klokken 07 melder politiet at åstedsundesøkelsen er avsluttet og at trafikken går som normalt på stedet.

Politiet ønsker tips fra vitner som har sett kjøretøyet, en grønn Mitsubishi Space Wagon, på turen fra Gvarv til Notodden i går kveld.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har sett bilen på veien med tanke på kjøreadferd, og hvor lenge den har stått på ulykkesstedet før nødetatene ble varslet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2 og understreker at det ikke er noen som har sett selve hendelsen.