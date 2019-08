TV 2-ekspert undres over Klopps valg

Liverpool - Norwich 4-1

Etter en strålende start på sesongen med 4-1-seier over Norwich for Liverpool og Jürgen Klopp følger to tette kamper.

Onsdag møter de Chelsea til finale i Supercupen, før de lørdag gjester Southampton.

Angrepstrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané spilte alle mesterskap i sommer.

Mané startet på benken i ligapremieren og kom inn i det 74. minutt. Men Salah spilt hele kampen, og Firmino ble ikke byttet ut før i det 85. minutt.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener det kunne vært naturlig å spare krefter på stillingen 4-0 og for eksempel ta ut Salah. Men han er ikke overrasket over at Klopp ikke tenkte på samme måte.

– Jeg er overrasket over det i min tankegang, men jeg er ikke overrasket over at Klopp ikke gjorde det, for dette har vi sett i alle sesongene han har vært her, sier Myhre i TV 2s Premier League-studio.

– Han har en måte å tenke på som dreier seg om at han prioriterer kamprytme. Han ønsker at spillerne skal være i fast kamprytme, og tror at det er det beste for å holde dem «sharp», fysisk i kampform og klar i hodet. Så dette har vi sett utallige ganger fra Klopp, selv i tette perioder, kampen er avgjort, så har han de beste spillerne sine på banen, utdyper Myhre.

– Andre managere tar oftere ut spillere

Hvorfor Klopp ikke sparer mer på spillerne sine kan ha flere årsaker mener han. At spillerne får enda bedre relasjoner, eller bedre selvtillit i kamper der man vet det er lettere å score mål.

– Det er mange måter å se det på, men jeg har sett at andre managere enn Klopp mye oftere tar ut de spillerne som har hatt tøff belastning over tid når kampene har vært avgjort, påpeker Myhre.

– Men så er han også heldig, dyktig alt ettersom. Det er veldig lite skader på de tre frontspillerne. Det ser ut som de tåler den belastningen her ekstremt bra, legger han til.

Erik Thorstvedt synes det er gledelig å se at spillere som har hatt stor belastning er med allerede i første ligakamp.

– Jeg synes det er litt gøy å se at de vil også. At de sier «Jeg har lyst å spille fotball, send meg utpå, la meg få spille». Det er et eller annet der også. Å få lov til å være med på et sånt lag, og få være med på den type fotball, og den ferden som det faktisk har vært nå med Liverpool, det må jo være sykt stas, sier TV 2s fotballekspert.

Klopp: – De var desperate etter å komme tilbake

Verken Salah eller Firmino virket slitne mot Norwich der Salah vartet opp med mål og målgivende på Virgil van Dijks 3-0-scoring, og Firmino med målgivende på Salahs scoring.